Une évaluation gériatrique maintenant offerte près de chez vous

Un service d’évaluation gériatrique ambulatoire, une première dans l’est de l’île, est désormais disponible à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. L’initiative a pour mission d’offrir, sans hospitalisation, des services spécialisés aux personnes âgées présentant des signes de troubles neuro-cognitifs, légers ou avancés.

Sur référence d’un médecin de famille, ou d’un autre intervenant du domaine de la santé, les professionnels du Centre multiservice gériatrique (CMG) dresseront un bilan de santé du patient et établiront un plan d’intervention en fonction de ses besoins.

En plus de soutenir les médecins de première ligne dans l’évaluation et le suivi de leur clientèle âgée, le nouveau programme permet d’éviter des visites aux urgences, selon Caroline Deschamps, chef de service ambulatoire du CMG.

« Nous offrons le service aux clients stables, qui ne nécessitent pas de soin d’urgence, explique-t-elle. Ici, on prend le temps de bien analyser avant que la catastrophe ne s’installe et qu’il faille bouger à tout prix. C’est très sain de faire ça pendant qu’il est temps. »

Surtout que le vieillissement de la population mettra encore davantage de pression sur le système. Selon Mme Deschamps, l’année 2025 sera le pic du vieillissement au Québec. Se préparer à recevoir toute cette clientèle vulnérable à domicile est alors essentiel.

Une équipe complète

Après une première évaluation par un gériatre et une infirmière, plusieurs autres professionnels peuvent être appelés à intervenir. Neuropsychologue, travailleur social, physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste et orthophoniste sont tous disponibles sur place, et les consultations peuvent même à l’occasion êtes faites immédiatement après l’évaluation médicale.

L’évaluation et le suivi par le CMG peut durer plusieurs mois, après lesquels ils transmettront leur évaluation au médecin de famille concerné.

« Les gens ressortent ici avec un poids de moins pour les épaules, ça saute aux yeux. Ça soulage beaucoup les aidants, ils sentent qu’ils ne sont pas tout seuls », affirme Lorraine Lemieux, la préposée qui accueille les patients et s’occupe d’eux « afin qu’ils se sentent bien et soient à l’aise lors de la rencontre. »

Une famille satisfaite

Rencontré sur place, Robert Blain, 90 ans, consultait pour la première fois la travailleuse sociale, en compagnie de sa femme Huguette Rivard et de leur fille Caroline. Les deux femmes s’inquiétaient des pertes de mémoire plus fréquentes du « sage de la famille ».

« J’ai eu un accrochage assez important à la tête, lance le sympathique nonagénaire. On a déménagé, ça a été très difficile pour moi de quitter la maison de Pointe-aux-Trembles qu’on avait construite nous-même, on était là depuis plus de 50 ans », continue-t-il, lançant des hypothèses pour expliquer ses oublis plus réguliers.

Si sa situation ne le préoccupait pas outre-mesure, il a accepté de consulter pour rassurer sa famille.

« Oui, ça nous rassure, et on est très bien traités, juge Caroline Blain. C’est bien de voir médecin, infirmière, travailleur social qu’on soit ici et qu’on fasse ça d’un coup plutôt que de ressortir à chaque rendez-vous. C’est plus facile! »

Depuis la mise en service du programme, en décembre dernier, plus de 300 clients ont été évalués.

Quand consulter?

Si vous remarquez que vous ou un de vos proches vit les symptômes suivants, demandez à votre médecin de vous référer à l’équipe du Service d’évaluation gériatrique :