La Joujouthèque de Montréal-Nord fête ses cinq ans

Perché depuis maintenant cinq ans dans un lumineux local que lui loue gratuitement l’épicerie Maxi du boulevard Pie-IX, la Joujouthèque de Montréal-Nord va bon train. Pour une modique somme annuelle, les enfants peuvent emprunter des jouets de sa collection frôlant maintenant les 1900 items.

«Il y a toutes sortes de bonnes raisons d’offrir ce service», explique Marc Vaïs, qui gère bénévolement, depuis cinq ans, la Joujouthèque de Montréal-Nord avec sa femme Ginette Dubé.

En plus de faire valoir que d’opter pour l’emprunt de jouets au lieu de l’achat est bon pour l’environnement et permet de faire des économies, il souligne que les enfants «se fatiguent très vite avec les jouets et ont besoin d’être stimulés».

Fonctionnant comme une bibliothèque où l’on peut emprunter des jouets pendant trois semaines, ce service ne nécessite qu’un abonnement annuel de 5$. Pourtant, il ne bénéficie toujours d’aucune subvention.

Depuis son ouverture en 2014, la collection de la Joujouthèque a presque quadruplé, passant de 500 à près de 1900 jouets, grâce à de nombreux dons.

À l’époque des jeux électroniques et des écrans, le couple pense qu’il est plus que jamais pertinent d’initier les enfants au jeu physique. «Le jeu et les activités sont essentiels dans le développement de l’enfant», croit Mme Dubé qui a travaillé en éducation physique et en psychologie.