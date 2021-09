Montréal-Nord «en haut de la liste» pour un nouveau centre sportif

La mairesse de Montréal s’est engagée mercredi à soutenir la construction d’un centre sportif à Montréal-Nord. Le projet est en « haut de la liste » pour recevoir du financement de la Ville-centre, a indiqué Valérie Plante, de passage dans l’arrondissement pour l’inauguration officielle de la piscine Henri-Bourassa.

« Des projets comme celui-là, il doit y en avoir d’autres », a-t-elle dit après la visite de la piscine nouvellement rénovée. « On le sait que le centre sportif est attendu. Notre volonté, elle est ferme, elle est là », a déclaré l’élue de Projet Montréal.

Le projet est en cours d’évaluation par son administration dans le cadre du programme décennal d’immobilisation, qui inclut une enveloppe de 117 M$ pour financer différentes infrastructures sportives à Montréal.

Je ne vous cacherai pas que les besoins sont grands, la population n’arrête pas d’augmenter. […] Le centre de Montréal-Nord est en haut de la liste, mais Verdun a également besoin d’un centre sportif. Pierrefonds-Roxboro aussi. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le fait que Québec et Ottawa s’engagent à investir est un « gros plus », selon Mme Plante. « Le besoin est reconnu, on est dans l’évaluation pratico-pratique », a-t-elle souligné.

Une priorité pour Christine Black

Cet engagement ne convainc pas tout à fait la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

« Moi, ce que j’ai entendu, c’est que d’autres projets étaient dans la liste et que ce n’était pas prioritaire. Ce que j’ai envie d’entendre, c’est que le centre sportif est une priorité et qu’il va voir le jour», a soutenu l’élue d’Ensemble Montréal en entrevue avec Métro.

Elle a indiqué que l’arrondissement a fait de nombreuses démarches, notamment auprès du conseil municipal, pour que le projet se concrétise enfin. « On va s’assurer de continuer d’y travailler », a-t-elle insisté.

On le sait qu’il y a des besoins ailleurs, mais à Montréal-Nord, on n’en a pas [de centre sportif], c’est un besoin criant. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

« Je vais le croire quand je vais le voir »

Promis par l’ex-maire de Montréal-Nord Gilles Deguire lors de sa campagne en 2009, le centre sportif se fait toujours attendre.

Il demeure nécessaire, malgré les rénovations de la piscine, a insisté Geneviève Siino, monitrice-chef au secteur aquatique de l’arrondissement de Montréal-Nord.

« Il manque de plages horaires pour le club de natation, qui doit s’entraîner au cégep Marie-Victorin et aussi pour la Ville. Tous les cours sont pleins, avec beaucoup de gens sur la liste d’attente », a-t-elle expliqué.

L’engagement pris par Mme Plante l’encourage, mais elle attend de voir le projet se concrétiser avant de se réjouir complètement. « Je vais le croire quand je vais le voir. […] Le centre sportif, ça fait longtemps qu’il devrait être fini », a-t-elle affirmé.