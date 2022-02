Le Montréal-Nord de demain de Christine Black

Immeubles à logements, nouvelles écoles, service rapide par bus… Les chantiers se multiplient à Montréal-Nord depuis quelques années et la mairesse Christine Black s’en réjouit. Pour elle, un vent de changement souffle et le Montréal-Nord rêvé il y a 10 ans est en train de voir le jour.

«Ça bouge à Montréal-Nord, il y a vraiment quelque chose qui se passe», croit celle qui en est à son troisième mandat à la tête de l’arrondissement.

La valeur des permis de construction a triplé en cinq ans, atteignant plus de 2,3 M$ en 2021, selon des données fournies par l’arrondissement. Les grues dans le nord-est, sur le boulevard Gouin et sur le boulevard Pie-IX en témoignent.

À l’angle des boulevards Maurice-Duplessis et Albert-Hudon, le chantier de l’école secondaire va bon train. Avec une maison des aînés à proximité et possiblement une station du nouveau Réseau express métropolitain (REM) de l’Est, le secteur deviendra de plus en plus attractif pour les entreprises, soutient Christine Black.

«On parle d’un secteur qui va changer complètement, ne serait-ce qu’en matière de circulation», dit l’élue d’Ensemble Montréal.

Des projets qui «débloquent»

Il y a 10 ans, son prédécesseur, l’ex-maire Gilles Deguire, avait de grands projets pour le nord du boulevard Pie-IX. Il y imaginait de larges trottoirs bordés d’arbres, un centre sportif et une œuvre d’art public d’envergure: une grande roue de 18 mètres. Cette dernière a vu le jour au coin du boulevard Henri-Bourassa en 2015, mais qu’en est-il du reste?

«Les pas qui ont été faits dans les 10 ou 15 dernières années commencent à porter fruit. On sent un vent de changement», répond la mairesse.

Mais plusieurs projets étaient «coincés» par les travaux du SRB (service rapide par bus) sur le boulevard Pie-IX. Avec le chantier qui tire à sa fin, la revitalisation du boulevard pourra enfin aller de l’avant. L’arrondissement prévoit notamment aménager une place publique devant l’école Saint-Rémi de même qu’une promenade près du Centre d’éducation des adultes Galiléo.

«On ne pouvait pas avancer avec les travaux mais maintenant, tout est possible. […] Ça va changer le secteur, qui est minéralisé. On va planter beaucoup d’arbres, ça va donner un grand coup pour cette portion de Pie-IX», promet Christine Black.

Pour ce qui est du centre sportif, le terrain du parc Pilon n’est plus à l’ordre du jour. L’administration mise plutôt sur la conversion de l’actuel aréna Garon, dont le terrain appartient déjà à l’arrondissement.

Le Montréal-Nord rêvé, le Montréal-Nord de demain est en train de se concrétiser. Pour moi, c’est très emballant. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Synergie

«Emballée» par la transformation en cours dans l’arrondissement, Christine Black souhaite rencontrer les entreprises du secteur Albert-Hudon pour créer une «synergie» entre les pôles institutionnels et économiques du secteur.

Elle souligne que la nouvelle école secondaire fournira de nouveaux terrains sportifs pour les jeunes de l’est de l’arrondissement.

Avec tout ce qui se passe en ce moment, elle est convaincue que le Montréal-Nord de demain n’est pas si loin…

2,3 M$

C’est la valeur totale des permis de construction octroyés dans Montréal-Nord en 2021, soit trois fois plus qu’il y a cinq ans.