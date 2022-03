Plus de 600 000$ pour prévenir la violence à Montréal-Nord en 2022

Montréal-Nord recevra plus de 600 000$ en 2022 pour aider les organismes communautaires à prévenir la violence chez les jeunes. Une somme qui pourrait être un «coup d’épée dans l’eau» sans investissements à long terme de la part de la ville-centre, estime la mairesse Christine Black.

«Ça va nous permettre d’aller plus loin», reconnaît Mme Black, en entrevue avec Métro.

Elle estime toutefois avoir peu de temps pour attribuer un montant de cette ampleur. Si une partie de la somme a déjà été attribuée en juin 2021, il reste près de 475 000$ à dépenser d’ici décembre 2022.

C’est beaucoup d’argent en peu de temps. On sait que du travail en développement social peut prendre plusieurs années avant de porter fruit.[…] Il ne faudrait pas que ce soit un coup d’épée dans l’eau, qu’on donne de l’argent et qu’il n’y ait plus rien. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Mme Black aimerait que l’attribution du financement se fasse sur plusieurs années plutôt qu’en quelques mois, pour permettre aux organismes d’embaucher du personnel à long terme.

Une bonification maintenue

Avec l’investissement de 5 M$ annoncé par Valérie Plante en septembre, les quatre arrondissements du nord-est voient la bonification du financement qu’ils ont reçue dans la foulée des fusillades en 2021 maintenue pour la présente année.

Montréal-Nord verra donc encore une fois son financement bondir de 125 000$ à 525 000$. L’arrondissement devra investir l’ensemble de cette somme dans le cadre du Programme de prévention commise et subie chez les jeunes.

L’an dernier, Montréal-Nord a été le seul des quatre arrondissements à attribuer le supplément dans d’autres programmes, en l’occurrence le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants et le programme de Revitalisation urbaine intégrée.

Pour 2022, Montréal-Nord voit aussi le financement de l’Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine – communément appelée Tandem – passer de 12 500$ à plus de 80 000$.

Une stratégie à déployer

L’arrondissement compte s’appuyer sur les recommandations d’un rapport commandé à l’automne 2020 pour orienter l’attribution du financement des deux programmes, qui se fera lors d’un seul appel d’offres ce printemps.

Le document rendu public en décembre met entre autres de l’avant la nécessité de pérenniser le financement des organismes communautaires et d’investir dans le travail de rue.

Or, en 2021, l’arrondissement a tourné le dos aux travailleurs de rue du Café-Jeunesse Multiculturel pour financer d’autres projets.

Au bout du compte, l’arrondissement avait octroyé 205 000$ dans le cadre du Programme de prévention de violence commise et subie chez les jeunes. De cette somme, 30 000$ ont servi à financer le rapport et le reste a été partagé entre trois organismes: Hoodstock, le Centre des jeunes l’Escale et la Clinique juridique de Montréal-Nord.