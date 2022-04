Le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord de retour en personne

Après plus deux ans en mode virtuel, le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord se tiendra de nouveau en personne.

L’arrondissement doit se conformer aux directives de Québec, après l’abrogation de l’arrêté ministériel autorisant le tenue des conseils municipaux en mode virtuel partout dans la province.

Les séances se feront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, dont le port du masque en tout temps et la distanciation d’un mètre, indique l’arrondissement par courriel. La capacité d’accueil est réduite à 30 places pour le public, de manière à assurer le respect de la distanciation physique.

Quelques heures avant le premier conseil d’arrondissement en personne, le 11 avril, la mairesse Christine Black s’est montrée très enthousiaste par rapport à ce retour en «présentiel».

«Nous avons très hâte de revoir les citoyens et de répondre directement à leurs questions. C’est là, nous l’espérons, l’un des signes d’un retour vers une certaine normalité et cela fait le plus grand bien», s’est-elle réjouie dans une déclaration écrite.

Malgré les assouplissements aux mesures sanitaires de cet automne, 8 arrondissements sur 19 continuaient à tenir leur conseil en virtuel, dont Montréal-Nord.

«Certains arrondissements tiennent effectivement leurs séances en présentiel depuis un certain temps, mais nous avons jugé approprié de maintenir les séances en mode virtuel seulement jusqu’à l’abrogation de l’arrêté», indique l’arrondissement par courriel.