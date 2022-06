Une bibliothèque-conteneur inaugurée au parc Carignan

Le Biblioconteneur, inauguré mardi matin au parc Le Carignan par des représentants de l’arrondissement de Montréal-Nord et du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), doit son nom au fait qu’il s’agit d’une bibliothèque construite à partir de deux conteneurs de fret maritimes.

La mairesse d’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black; la présidente du CSSPI, Marjolaine Dupuis; le directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, Jérôme Vaillancourt; et la directrice de l’école Le Carignan, Pascale Beaudry, ont inauguré le Biblioconteneur, un projet de bibliothèque temporaire.

L’équipe derrière le projet. En première rangée : Abdennour Amirouche, directeur de l’école Carignan, Pascale Beaudry, ancienne directrice de l’école, Marjolaine Dupuis, directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île, Philippe Thermidor, conseiller d’arrondissement, Christine Black, mairesse d’arrondissement, Chantal Rossi, conseillère de la ville, Jean Marc Poirier, conseiller d’arrondissement et Stéphanie Gemme, directrice adjointe de l’école. Deuxième rangée : Des membres des équipes de l’école et de l’arrondissement les accompagnent. /CP: Gracieuseté, arrondissement de Montréal-Nord

Situé au cœur du parc Le Carignan, il abritera pendant un minimum de cinq ans les livres de l’école primaire, au bénéfice de ses élèves de 5 à 12 ans et des résidents du quartier.

Il sera équipé d’une terrasse verte et d’un café littéraire, qui agrémenteront la lecture des élèves et seront mis à disposition des résidents les soirs et fins de semaine. Le lieu est également aménagé pour que des classes extérieures puissent s’y tenir.

«C’est agréable pour nous de transformer un espace d’asphalte en un espace de livres et d’éducation. C’est un pas de plus qu’on fait au niveau de la culture avec la bibliothèque. Ça rend la culture plus accessible aux jeunes», a déclaré la mairesse d’arrondissement, Christine Black.

«Il n’y avait pas de bibliothèque à l’école. Il fallait penser en dehors de la boite et ç’a donné ce projet qui est une annexe, finalement, de l’école, mais qui est dans un espace public», a-t-elle précisé.

Les murs du Biblioconteneur sont décorés de murales réalisées en collaboration avec les jeunes de l’école Le Carignan. Elles représentent des strates géologiques qui rappellent la mixité, la culture, le rêve et les aurores boréales.

Bien que la structure de conteneur et le revêtement extérieur en bois soient complétés, il reste à meubler l’intérieur de la structure éphémère, tâche qui sera confiée au CSSPI et à la direction de l’école Le Carignan, qui y transférera sa collection de livres.

Des activités de lecture y seront aussi organisées au courant de l’été. Le Biblioconteneur sera prêt pour la rentrée 2023.

Les coûts du projet sont à la hauteur de 240 000$.