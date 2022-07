Le Nord-Est: la culture et l’entraide à l’honneur

Autour du parc Henri-Bourassa, dans le Nord-Est de l’arrondissement, on trouve la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, l’aréna Rolland et le tout nouveau pavillon Henri-Bourassa. Portrait d’un secteur qui a beaucoup changé au cours des 20 dernières années.

Elle a ouvert ses portes en 2006. Mais on dirait qu’elle a toujours été là. Les Nord-Montréalais l’appellent tout simplement la MCC. Elle grouille d’activités. Elle comprend une bibliothèque où sont exposées des œuvres et une salle d’exposition bien visibles quand on entre.

La salle de spectacle de 234 places est baptisée du nom de l’illustre pianiste jazz Oliver Jones, qui a résidé dans le quartier pendant plusieurs années. Depuis son ouverture, plusieurs grands noms ont franchi ses portes – Oliver Jones, bien entendu –, mais aussi l’ancien joueur de soccer, Zinedine Zidane, et Michaëlle Jean, ex-présentatrice de Radio-Canada et gouverneure générale.

Une foule d’activités

La MCC est encore plus grande qu’elle n’y paraît et les jeunes du quartier y affluent en après-midi, après la fin des classes.

C’est que dans le sous-sol, l’organisme Un itinéraire pour tous, implanté dans le Nord-Est depuis 2004, tient plusieurs activités : jeux vidéos supervisés, des discussions entre filles et la confection d’un journal, entre autres.

De 15h30 à 18h, les jeunes peuvent aussi venir étudier à la MCC, où un soutien scolaire est offert. De l’aide aux devoirs pour les enfants du primaire est aussi disponible sur inscription deux soirs par semaine.

Les adultes ne sont pas en reste. Dans le club des tricoteuses, des bénévoles vous apprendront le tricot et le crochet. Des cours de danse, de langue et de couture sont aussi offerts. Des sorties familiales sont mêmes organisées pour les citoyens désireux de sortie du quartier.

Pôle communautaire et culturel



L’idée de la Maison culturelle et culturelle et communautaire de Montréal-Nord était de créer un pôle culturel et communautaire dans un secteur peu desservi. Le projet a été financé à hauteur de 3,2 M $ de Québec et de 4,4 millions de $ du municipal au milieu des années 2000.

Organismes

Les bureaux de plusieurs organismes communautaires du quartier sont établis au deuxième étage de la MCC : Un itinéraire pour tous, mais aussi la Table de quartier de Montréal-Nord et le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord.

La Table de quartier y tient depuis quelque temps des ateliers de Lab design en collaboration avec des étudiants de l’École d’aménagement de de l’Université de Montréal.

Les Fourchettes de l’espoir



L’organisme Les Fourchettes de l’espoir est établi au coin du boulevard Rolland et de la rue Pascal.



Fondé par Brunilda Reyes il y a un peu plus de 20 ans, l’organisme se consacre à l’aide alimentaire sous toutes ses formes. L’École culinaire forme chaque année des petits chefs avec nul autre que Sœur Angèle comme marraine.



Les Fourchettes de l’espoir comportent aussi volet d’économie sociale, notamment avec le programme «Ma première expérience de travail».



À la porte à côté, le complexe locatif Un rayon de soleil accueille les jeunes mères monoparentales et leur offre des services requalification professionnelle.



Les Fourchettes de l’espoir gèrent aussi les camps de jour de l’arrondissement de Montréal-Nord.



Un itinéraire pour tous



Au début des années 2000, peu d’organismes étaient établis dans le nord-est de Montréal-Nord, pourtant reconnu pour la pauvreté de sa population et ses enjeux sociaux. L’organisme Un itinéraire pour tous (UIPT) s’est formé en 2004, après une vaste démarche de consultation citoyenne menée par Mise au jeu et grâce à l’appui de plusieurs organismes, de la Ville de Montréal, de l’arrondissement de Montréal-Nord et de la Direction de la santé publique de Montréal.



Un itinéraire pour tous est établi à la MCC depuis une quinzaine d’année, mais il a également un point de service sur la rue Pierre, de manière à rejoindre davantage de citoyens. Cette année, il a ouvert un nouveau local sur le boulevard Rolland, qui se veut un lieu de rencontre informel pour les jeunes de 18 à 24 ans.

