S’initier à la télévision pour faire connaître les organismes montréalais

Étudiante en économie à l’Université Concordia, Tatiana Auguste s’est lancée dans une aventure qu’elle n’aurait jamais pensé vivre: animer une émission de télévision communautaire pour faire découvrir les organismes communautaires, entre autres ceux de Montréal-Nord – un quartier injustement mal aimé, selon elle.

Avant que son parrain Rony Sanon lui propose d’embarquer dans le projet avec d’autres jeunes de Montréal-Nord, Tatiana ne se voyait pas devant l’écran. «Je n’étais pas sûre au début. La caméra, bof…», avoue en riant la jeune femme de 21 ans.

C’est en effet plutôt par désir de mieux comprendre le monde et d’aider les autres qu’elle s’est inscrite en économie. «Je voulais comprendre comment les finances fonctionnent à l’échelle gouvernementale. C’est vraiment ce que je voulais faire», souligne-t-elle.

La curiosité l’a menée à participer au projet, auquel elle a finalement pris goût.

Une première émission

Tatiana n’est pas seule dans l’aventure. Cassandra Jean-Baptiste coanime l’émission, tandis que la sœur de Tatiana, Christ Catherine Auguste, et une de ses amies étudiantes en cinéma à l’UQAM y ont collaboré. «Elle nous a vraiment aidées avec tout ce qui est derrière la caméra», relève la jeune femme à propos de son amie.

Pour le premier épisode de Montréal jeunesse, le groupe s’est intéressé aux Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal et au groupe 3737, un organisme qui accompagne les propriétaires d’entreprises de la diversité ethnoculturelle.

Elles ont notamment interviewé un mentor et un jeune du projet Grands Frères Grandes Sœurs. «Avec eux, la caméra, c’était vraiment facile. Je les mettais à l’aise et eux aussi», souligne Tatiana Auguste, qui a aussi participé au montage.

Écrire un texte, l’apprendre et faire ça sérieusement, c’était stressant. Mais finalement, c’était vraiment une belle expérience. Tatiana Auguste, coanimatrice de Montréal jeunesse

Un prochain épisode à Montréal-Nord

Pour le prochain épisode, les participantes veulent faire connaître le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord.

Tatiana y voit une façon d’offrir une autre perspective sur son quartier, tristement réputé pour la violence armée. «À l’Université, quand je dis que je viens de Montréal-Nord, on me dit “oh mon dieu, tu n’as pas peur?”. Mais non, il y a des familles qui vivent ici et tellement de belles personnes, de belles activités qui se passent!»