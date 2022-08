Luguentz Dort lance sa fondation

Le joueur de basketball nord-montréalais Luguentz Dort, du Thunder d’Oklahoma City, a annoncé mercredi le lancement de la Fondation Maizon Dort.

L’athlète de 23 ans souhaite ainsi améliorer la vie des jeunes des communautés défavorisées de Montréal, d’Oklahoma City et du centre de l’Arizona grâce à sa Fondation Maizon Dort. Il compte créer des occasions pour que les jeunes participent à des sports d’équipe comme le basketball et le soccer.

«Ces communautés ont fait de moi le joueur et la personne que je suis aujourd’hui, a déclaré le joueur de la NBA par voie de communiqué. Je souhaite utiliser la plateforme que j’ai maintenant pour redonner autant que possible et m’assurer que les jeunes et les familles des communautés défavorisées aient accès aux mêmes opportunités et qu’on les soutienne alors qu’ils tentent de réaliser leurs rêves.»

Au printemps, Luguentz Dort a signé un lucratif contrat de 87,5 G$ américains afin de demeurer à Oklahoma City lors des cinq prochaines saisons. Le natif de Montréal-Nord est ainsi devenu l’athlète québécois le mieux payé, tous sports confondus.