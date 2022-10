Budget 2023 de Montréal-Nord: vers une baisse de la taxe foncière?

Malgré l’adoption du budget 2023 de l’arrondissement de Montréal-Nord, impossible pour l’instant de connaître l’impact de celui-ci sur le compte de taxes des Nord-Montréalais.

En effet, bien que les revenus provenant de la taxe locale aient été majorés de 2% «avant même le dépôt du nouveau rôle triennal», l’Arrondissement n’est actuellement pas en mesure de confirmer le nouveau taux de taxation de ses citoyens, un taux «qui sera vraisemblablement à la baisse». «Les documents de calcul nous parviennent de la Ville et ne sont pas encore disponibles, précise l’Arrondissement par courriel. Nous les attendons cette semaine ou la semaine prochaine.»

Taxes et financement

En entrevue avec Métro, la mairesse d’arrondissement Christine Black annonce d’emblée que le budget de fonctionnement 2023 pour Montréal-Nord, qui s’élève à 46,8 M$, en hausse de 3,5% par rapport à l’année dernière, est «rigoureux et positif».

La majeure partie des revenus de l’Arrondissement proviennent des transferts de la Ville de Montréal, à hauteur de 33,5 M$. Les autres sources de revenus incluent la taxe locale pour 10,4 M$, l’affectation de surplus de 2,1 M$ ainsi que la tarification locale pour 850 000 $.

Au chapitre des transferts, la mairesse rappelle une fois de plus que le financement de la part de la Ville est insuffisant.

Montréal-Nord est sous-doté en termes financiers et cela ne correspond pas aux enjeux d’aujourd’hui, affirme-t-elle. Notre volonté est de revoir le financement des arrondissements et qu’une réflexion émerge et entraîne des changements positifs pour nous. De notre côté, on va continuer à faire nos devoirs pour attirer des investissements avec des projets de développement. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Mme Black et la directrice d’arrondissement, Tonia Di Guglielmo, se félicitent également d’avoir pu limiter l’augmentation de la taxe locale à 2% malgré l’inflation. «Montréal-Nord demeure l’un des endroits les plus abordables pour vivre sur l’île de Montréal», précise la mairesse à ce sujet.

Réaménagement des parcs

La mairesse annonce aussi l’adoption du programme décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2032 pour Montréal-Nord, qui prévoit des investissements totalisant 49,3 M$, dont près de 4,7 M$ en 2023.

Le PDI permettra, selon Mme Black, de se concentrer sur certains parcs où les équipements aquatiques sont désuets et ne répondent plus aux besoins. Le remplacement des pataugeoires des parcs Carignan et Pilon par des jeux d’eau est ainsi prévu. D’une part, les installations actuelles y sont désuètes d’une part, et, d’autre part, l’Arrondissement veut aussi répondre à une pénurie de main-d’œuvre, les pataugeoires étant régulièrement fermées par manque de sauveteurs l’été.

Christine Black souligne par ailleurs que le parc Pilon est en pleine réorganisation et que l’avis populaire sur ce qui devrait y être fait est important. «Dans les prochaines semaines, on va lancer une consultation publique sur ce parc pour aller plus loin dans son aménagement et pour que chaque parcelle soit utilisée convenablement», soutient-elle.

Une équipe pour ralentir le trafic

La mairesse annonce également la mise sur pied pour 2023 d’une équipe locale pour le soulagement de la circulation. Cette section mobilité se penchera notamment sur la vitesse de la circulation à Montréal-Nord, un sujet qui préoccupe les citoyens.

«Les gens roulent vite et on veut que les automobilistes ralentissent. La vitesse préoccupe les résidents de plusieurs quartiers et on veut s’attaquer à cette situation. C’est un virage important pour notre organisation puisque cette situation exige une expertise. On ne met pas un stop aléatoirement; on veut que ce soit adapté aux réalités du quartier, avec un travail en amont. Cette équipe va aller sur le terrain et sonder les besoins pour soumettre des recommandations.»

La mairesse ainsi que la directrice d’arrondissement précisent que la mise sur pied de cette équipe ne provient pas de ressources additionnelles, mais bien d’une réorganisation des ressources que l’Arrondissement avait déjà en place.