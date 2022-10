Journée portes ouvertes à la Maison des jeunes L’Ouverture

La semaine des Maisons des jeunes du Québec bat son plein du 10 au 16 octobre. À l’occasion de la 25e édition de cet événement, la Maison des jeunes (MDJ) L’Ouverture, la seule à Montréal-Nord, proposait une journée portes ouvertes pour présenter l’importance de sa mission, et convie famille et jeunes à y participer.

C’est semaine de fête à la MDJ L’Ouverture, mais c’était le 13 octobre, à compter de 16h30, que la MDJ L’Ouverture accueillait les visiteurs pour sa journée portes ouvertes. Sheilla Fortuné, directrice de l’établissement, décrivait cette journée comme une occasion pour les jeunes de faire valoir la mission de l’organisme et ses nouveaux locaux.

«Il y aura des kiosques de représentation un peu partout dans Montréal-Nord, et notre Maison de jeunes sera préparée pour l’événement. C’est une occasion de faire participer les jeunes pour qu’ils présentent leur endroit et faire découvrir comment une maison de jeunes participe à leur émancipation en les responsabilisant et en leur donnant des tâches à faire.»

Sous-financement des maisons des jeunes

Bien que l’ambiance soit à la fête, Sheilla Fortuné est cependant insatisfaite du financement reçu par les MDJ du Québec, notamment par L’Ouverture, pour qui le manque d’argent a un impact important sur le fonctionnement et l’offre de services, ce qui affecte directement les jeunes.

Les maisons de jeunes contribuent à l’amélioration de la société en diminuant les écarts entre riches et pauvres. Mais avec le sous-financement chronique auquel nous sommes tous assujettis, on ne peut pas réaliser la mission de notre organisation. En ce moment, nous recevons le tiers du budget dont nous avons besoin, notre équipe est épuisée et nous devons faire des activités en fonction de notre budget plutôt que par qualité et pertinence. Sheilla Fortuné, directrice de la Maison des jeunes L’Ouverture

Appel à l’ouverture

En plus du sous-financement gouvernemental, Mme Fortuné souligne qu’aucun projet proposé par L’Ouverture n’avait reçu de financement lors du dernier plan triennal (2019-2022) déposé par l’Arrondissement de Montréal-Nord, ce qui vulnérabilise davantage l’organisme, lequel agit comme ressource de première ligne.

«On est prêts à tout pour les jeunes et leur émancipation, même sans financement. On est une ressource de première ligne, et les recherches pointaient qu’il y avait des manques. Bien que nous soyons l’unique maison de jeunes de l’arrondissement, nous ne recevons pas d’argent pour nos projets. C’est décevant, encore plus pour les jeunes», déplore Mme Fortuné.

Sheilla Fortuné souhaite que l’arrondissement fasse preuve de plus d’ouverture envers l’importance de la MDJ L’Ouverture pour le prochain plan triennal débutant en janvier 2023. La directrice de l’établissement rappelle que celui-ci constitue la seule maison de jeunes de Montréal-Nord et qu’il dépend du financement pour poursuivre ses activités.