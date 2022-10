Montréal-Nord: le septuagénaire porté disparu a été retrouvé

MISE À JOUR à 11H45: Le SPVM indique que l’homme a été retrouvé.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour retrouver Ahmed Salhoumi, un homme âgé de 77 ans, porté disparu depuis hier soir.

Le septuagénaire aurait été aperçu pour la dernière fois hier vers 18h, dans sa résidence située dans l’arrondissement de Montréal-Nord. Il n’aurait pas été revu depuis.

Ahmed Salhoumi a la peau blanche et le teint basané. Il mesure 178 cm (5’ 10’’) et pèse 73 kg (160 lb). Il a les yeux bruns, les cheveux bruns et s’exprime en français.

Hier, le septuagénaire était vêtu d’un manteau d’hiver noir, d’un pantalon noir et portait des chaussures de sport noires et blanches.

Ahmed Salhoumi souffre de la maladie d’Alzheimer et se déplace à pied ou en transport en commun, rapportent les autorités.

Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.