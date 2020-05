Se distinguant par une pédagogie permettant notamment aux élèves de développer leur autonomie, la professeure de cinéma Marie-Josée Lévesque a été choisie parmi le corps enseignant du cégep Gérald-Godin pour recevoir la mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Chaque année, cette distinction est remise à un enseignant de chaque cégep québécois s’étant démarqué par son engagement pédagogique.

Celle qui guide les étudiants du programme d’arts, lettres et communication depuis 2002 est surprise. «Quand ça fait plusieurs années qu’on enseigne, on se demande toujours si on fait encore la bonne chose. De recevoir ça confirme qu’on fait du bon travail. Ça me fait plaisir de recevoir cette petite tape dans le dos au moment où je trouvais ça très difficile d’enseigner à distance. Le rapport humain me manque beaucoup», indique Mme Lévesque.

La clé selon elle pour rendre les étudiants autonomes est de les amener à développer une passion pour le cinéma.

«Les élèves arrivent beaucoup dans ce programme par défaut et pas nécessairement par passion. Il faut aller les chercher et allumer une petite flamme chez eux. Les projets les mènent à l’autonomie parce qu’ils sont tellement passionnés qu’ils vont au-delà de la classe et ne font pas qu’attendre qu’on leur dise quoi faire. C’est gratifiant de les voir évoluer», précise-t-elle.

Projets

Les Rendez-vous Québec cinéma, le Ciné-club de la Salle Pauline-Julien et les Rencontres Gérald-Godin sont autant d’évènements auxquels l’enseignante fait participer ses étudiants afin qu’ils puissent approfondir leurs intérêts et compétences, notamment en assistant à des conférences et en rencontrant des cinéastes invités.

En 2016 et 2019, Mme Lévesque a amené un groupe d’étudiants au Festival de Cannes, dans le cadre du volet Cannes cinéphile qui accueille des jeunes de partout dans le monde. L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a empêché une troisième participation cette année.

Le processus de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC est réalisé par chaque établissement du réseau des cégeps.