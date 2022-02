La construction d’un centre pour jeunes à Beaconsfield fait un pas de plus

La ville de Beaconsfield accueillera prochainement un établissement pour jeunes, alors que le gouvernement québécois a autorisé le projet, permettant alors d’accélérer l’élaboration de son projet d’affaires et sa construction.

Le centre de la jeunesse et de la famille Batshaw à Beaconsfield comprendra trois unités de réadaptation avec 12 lits ainsi que des espaces des services cliniques administratives, pédagogiques et de soutien.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les jeunes qui profiteront d’un environnement et d’une offre de services adaptés à leurs besoins pour les aider à développer leur plein potentiel», a assuré la présidente-directrice du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Lynne McVey, par voie de communiqué.

Si la date de construction n’a pas encore été indiquée, le projet a pu aller de l’avant après avoir été approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Avec ce site, le CIUSSS espère pouvoir favoriser un meilleur accompagnement des jeunes grâce aux différentes professionnels présents et à des locaux modernes et fonctionnels.