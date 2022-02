L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève sonde ses résidents

L’Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève lance un sondage auprès de ses résidents dans le but de brosser un portrait de l’état actuel de ses parcs et équipements récréatifs, sportifs et culturels. Les données recueillies seront utilisées afin d’élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts.

Ce plan vise à cibler les orientations à prendre en lien avec le développement de l’offre de parcs et équipements récréatifs et à répondre aux besoins soulevés par le sondage au cours des dix prochaines années.

Le questionnaire traite de l’appréciation des plateaux sportifs et équipements existants, mais également des principes importants à incorporer au plan et des critères à prioriser dans son implantation.

D’une durée approximative de dix minutes, le sondage est disponible sur le site Internet de l’arrondissement jusqu’au 7 mars. Les données sont traitées de manière confidentielle.