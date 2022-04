Pointe-Claire: débat sur le gel de développement le 19 avril

Alors que les membres du regroupement Sauvons la forêt Fairview s’inquiètent d’éventuel changement au projet de règlement de contrôle intérimaire concernant le gel de développement à Pointe-Claire, le maire Tim Thomas a assuré qu’il soumettrait au conseil une version de celui-ci qui inclut la zone du stationnement du centre commercial Fairview Pointe-Claire.

Dans une publication sur Facebook, M. Thomas affirme qu’une «certaine confusion» s’est créée au cours des derniers jours suite à la dernière réunion du conseil, où le projet de règlement devait être déposé.

Il rappelle que la résolution de contrôle intérimaire, valide pour une période de 90 jours, adoptée en février dernier, incluait la zone du stationnement, mais que celle-ci ne se trouvait pas dans la version du projet de règlement qui devait être déposé au conseil le 5 avril dernier.

«Je n’étais pas d’accord avec cette décision. Je ne pense pas qu’il soit juste ou responsable d’exclure le plus grand promoteur et projet de notre ville de la révision de notre plan d’urbanisme et des consultations publiques, simplement parce qu’il exige d’en être exempté et menace des poursuites judiciaires. Je suis également en désaccord avec le choix du Conseil de prendre cette décision à huis clos, de mettre les citoyens devant le fait accompli et de refuser d’expliquer comment ils ont voté individuellement en raison de la confidentialité du caucus», écrit Tim Thomas en expliquant qu’il a demandé le retrait du dépôt du projet de règlement de l’ordre du jour en raison de son désaccord.

«J’ai demandé que le projet de règlement soit réexaminé lors d’une réunion spéciale que j’ai convoquée pour le mardi 19 avril à 19 heures. Lors de cette réunion, je soumettrai également une version alternative du projet de règlement qui inclut le stationnement de Fairview. Mon intention est de faire voter les conseillers sur les deux options et sur la question spécifique de l’inclusion du stationnement, afin que leur décision soit transparente et qu’ils puissent en être redevables», ajoute-t-il en invitant les citoyens à assister à cette rencontre et à «influencer le vote de [leur] conseillère ou conseiller».

Du développement… éventuellement

Bien qu’un gel du développement soit souhaité à court terme, Tim Thomas réitère que celui-ci ne sera pas permanent. «Il y aura du développement à Pointe-Claire, mais il doit se faire dans le cadre d’un processus responsable et équilibré. Il doit être adapté à notre communauté et préserver nos arbres et nos espaces verts comme la forêt Fairview», dit-il.

Selon lui, le but du gel de développement est de permettre à la Ville d’analyser sur une base globale l’impact d’éventuels projets «sur les niveaux de trafic, les coûts d’infrastructure, la perte de notre assiette fiscale commerciale dans le parc industriel, ainsi que notre environnement et notre qualité de vie». Il précise que le projet de règlement «sera valable le temps de mettre à jour [le] plan d’urbanisme» de la municipalité.