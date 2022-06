Un concours récompense les maisons de l’Île-Bizard pour leurs plantations

L’arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève lance un concours qui récompense les plantations et le fleurissement dans le secteur. Maison Fleuries invite donc les citoyens et commerçants à sortir boutures et autres végétaux, afin de tenter de gagner un prix de 500 $.

Après 12 ans d’absence, le concours Maisons Fleuries fait son grand retour à L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Afin d’encourager le fleurissement et le verdissement, tout en favorisant la pollinisation, l’arrondissement délivre des prix pour des citoyens et commerçants qui se sont particulièrement démarqués par leur plantation.

Les habitants et commerçants de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève ont jusqu’au 31 juillet 2022 pour proposer, par le biais d’un formulaire en ligne ou PDF, leur initiative de verdissement dans l’arrondissement.

Quatre prix de 500$ sont à gagner lors de ce concours : pour le volet résidence, accessible aux propriétaires et locataires, le volet commerce, le coup de cœur du jury, et le prix de participation qui sera tiré au sort parmi les participants.

Une fois l’inscription envoyée, un jury fera une visite des résidences et commerces entre le 15 et le 28 août. Il jugera, entre autres, la propreté de l’espace, la variété et l’état des plantations ligneuses (arbres et arbustes) et herbacées (fleurs), le couvre-sol ainsi qu’en bonus l’économie d’eau potable.