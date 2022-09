246 600$ pour la qualité de vie des personnes atteintes du cancer

La levée de fonds qu’est le tournoi de golf annuel du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les personnes atteintes de cancer a permis d’amasser 246 600$.

L’organisme, qui se spécialise dans le support à la santé et au bien-être physique, émotionnel et spirituel des personnes atteintes du cancer affirme, via communiqué, qu’une douzaine d’entreprises, dont 170 golfeurs, ont participé à l’événement. Celui-ci s’est déroulé au club de golf Saint-Raphaël le 20 septembre dernier.

Pour le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île, il s’agit de fonds essentiels, puisque la COVID a contribué à isoler les personnes qui souffrent du cancer. Ils ont donc, actuellement, grandement besoin de services de bien-être tels que ceux offerts par le Centre.

L’organisme est néanmoins fier de s’être adapté à la pandémie en ayant offert du support en ligne aux patients.