Pierrefonds-Roxboro dévoile sa programmation culturelle d’automne

L’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a dévoilé sa programmation culturelle d’automne et celle de ses bibliothèques lors d’une conférence de presse tenue le samedi 1er octobre.

«Je me réjouis de la qualité des spectacles et des activités en bibliothèques qui nous seront présentés cette saison à Pierrefonds-Roxboro. Pour cela, je tiens à remercier nos équipes qui sont à pied d’œuvre depuis plusieurs mois pour concocter une programmation qui, j’en suis certain, plaira aux résidents de notre arrondissement», à souligner le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis.

«Le public pourra ainsi prendre part à une série de spectacles, d’événements spéciaux, de conférences, ainsi qu’à une grande sélection d’activités dans les bibliothèques de Pierrefonds et une programmation variée, pour petits et grands», a ajouté le maire de Pierrefonds.

Plus de 100 activités en bibliothèques

La liste des activités est longue et diversifiée. Parmi les principales, il a été mentionné les heures du conte qui stimulent l’imaginaire des jeunes enfants, les clubs de lecture pour découvrir de nouveaux auteurs et relire des classiques, les activités à la Fabricathèque où il est possible de s’initier à l’impression 3D et à la robotique.

Toutes les activités en bibliothèques sont offertes gratuitement et sur inscription aux abonnés des bibliothèques du réseau des bibliothèques publiques de Montréal.

Spectacles diversifiés

La programmation culturelle d’automne de l’arrondissement présente plusieurs spectacles en plus des différentes activités se déroulant dans les bibliothèques.

Les Soirées cabaret et les Classiques du dimanche au Centre culturel de Pierrefonds ont été planifiées pour répondre aux goûts des amateurs de danse, d’humour, de musique jazz et d’opéra.

La programmation Sorties en famille est conçue pour que les parents puissent passer de bons moments en compagnie de leurs enfants lors des spectacles de musique, ainsi que des représentations de cirque et de théâtre clownesque.

Finalement, il a été annoncé que le grand spectacle Noël en famille aura lieu le dimanche 11 décembre, à 14h au Théâtre Beaubois. Il mettra en vedette la soprano Nathalie Choquette, ses filles Florence K, Éléonore et Ariane Lagacé, ainsi que sa petite-fille Alice Cyr.