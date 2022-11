Plantation de 48 arbres pour 48 enfants au campus Batshaw de Beaconsfield

La Ville de Beaconsfield vient de planter 48 arbres afin de souligner l’arrivée de 48 jeunes bénéficiaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, âgés de 6 à 17 ans, au campus Batshaw de Beaconsfield.

La plantation a pu être réalisée grâce à la collaboration du Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) et le CIUSSS.«Les arbres symboliseront, en quelque sorte, l’évolution du partenariat entre le CIUSSS et la Ville de Beaconsfield au fil du temps. Nous sommes heureux d’accueillir ces nouveaux membres dans notre communauté et de leur offrir la possibilité de découvrir les services offerts par notre bibliothèque et nos programmes récréatifs,» a déclaré le maire de Beaconsfield, M. Georges Bourelle.

Le maire Bourelle précise que la Ville a pu réaliser ce projet grâce au programme Ici on verdit du GRAME ainsi qu’à la subvention de 4 600 $ obtenue de TD Canada. L’organisme a aussi fourni un appui précieux lors de la planification du verdissement du campus et de l’activité de plantation sur le site de l’avenue Elm, le 2 novembre dernier.

Pour sa part, la coordonnatrice des activités de verdissement du Grame, Élise Légaré-Hains, a mentionné que «c’est à travers ces interventions directes, en impliquant les jeunes leaders de demain à poser des gestes écoresponsables, que le GRAME participe au verdissement et à l’embellissement de ce milieu de vie».

«Nous sommes très reconnaissants envers la Ville de Beaconsfield d’avoir rendu possible, en collaboration avec l’organisme GRAME, la plantation d’une quarantaine d’arbres. En plus de verdir leur milieu de vie, l’activité a permis d’initier les jeunes à l’engagement écoresponsable et de les conscientiser aux bienfaits de la biodiversité dans leur environnement. Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur participation financière et leur implication, a souligné le directeur général adjoint du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Jean-François Miron.

«La coopération avec GRAME a grandement facilité les efforts de notre communauté pour la préservation de notre couvert forestier, que ce soit sur des terrains privés ou publics. L’accès à des services de plantation d’arbres de qualité à prix inégalé et la solide expérience de l’équipe de GRAME nous ont permis d’augmenter la canopée urbaine de Beaconsfield,» a conclu le maire Bourelle.