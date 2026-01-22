Le Carnaval d’hiver de Senneville reporté en raison du froid

Le Carnaval d’hiver de Senneville, initialement prévu pour samedi, a été reporté au 31 janvier en raison des conditions météorologiques extrêmes annoncées. Les organisateurs ont pris cette décision pour assurer la sécurité et le confort des participants face au froid intense prévu.

Une vague de froid s’abattra sur le sud du Québec cette fin de semaine. Le maximum prévu samedi pourrait être aussi bas que -20 degrés (tout dépendant du service météorologique consulté), ou -31 degrés si on tient compte du refroidissement éolien.

Le Carnaval d’hiver de Senneville propose une variété d’activités pour toute la famille. Il aura lieu de 13h à 16h. Les participants pourront profiter de la glissade, de la patinoire, de jeux extérieurs, ainsi que de balades en calèche.

Pour les résidents de Senneville, la nourriture sera offerte gratuitement lors de l’événement. En revanche, les non-résidents devront s’acquitter d’un montant de 25$ pour accéder aux services alimentaires.

