Des messages contre le port du masque devant un commerce de Montréal

Un commerce d’Outremont a fait vivement réagir alors que des images relayées sur les réseaux sociaux montrent la présence d’affiches contre le port du masque obligatoire sur sa porte d’entrée.

Depuis quelques jours, une photo de l’entrée de la boutique de produits naturels Le Serpolet, sur l’avenue Van Horne, circule sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre la présence de deux affiches contre le port du masque obligatoire.

La première, tirée du site web «Hugs Over Masks», donne une série de raisons qui justifieraient selon les membres de ce groupe pourquoi les citoyens ne devraient pas porter le masque. La seconde montre un graphique du nombre de morts quotidiens du coronavirus où l’on indique que le port du masque est devenu obligatoire alors que le nombre de morts quotidien est presque nul. Or, les nouveaux cas ont connu une hausse dans les derniers jours, alors que plusieurs experts appréhendent une deuxième vague du coronavirus.

Des citoyens du secteur auraient aussi aperçu des employés du magasin sans masques au cours des derniers jours. Le couvre-visage est pourtant obligatoire dans les lieux publics fermés de la province depuis le 18 juillet.

«On peut avoir des opinions, mais au point de mettre des affiches comme celles-là et de servir des clients sans masques, c’est une contravention flagrante du droit», déplore David DesBaillets. Le doctorant en droit, également coordonnateur de l’association locale de Projet Montréal dans Outremont, indique connaître des personnes qui ont porté plainte contre le commerce récemment.

«Je pense que les gens devraient éviter ce genre de business», ajoute M. DesBaillets, qui dénonce les «théories du complot» que l’on peut apercevoir sur l’image en question.

I will never ever buy something from Le Serpolet on Van Horne in #Outremont again.#Boycott anti-mask #BS. #polmtl #Covid19 #WTF #AntiMaskers #MTL pic.twitter.com/VKjXmU9YNn

— David DesBaillets (@DDesBaillets) July 30, 2020