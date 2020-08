La production locale à l’honneur au Marché public de Pointe-aux-Trembles

Le 8 août dernier, le Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles célébrait sa mi-saison et la Semaine québécoise des marchés publics. À la Place du Village, les producteurs locaux étaient à l’honneur.

Pour Micheline, il est très important de venir encourager les producteurs locaux tous les samedis. «Il faut que ça reste ! On les encourage !» lance-t-elle. Pour la résidente de Montréal-Est, les légumes qu’elle achète au marché sont d’ailleurs «beaucoup plus frais qu’au Maxi».

«Avant on habitait dans le coin, on venait tous les samedis. On s’en ennuyait !», affirme pour sa part Sara. Elle, qui venait samedi pour la première fois de l’été, a fait la route depuis Tétreauville pour acheter légumes et produits biologiques.

Encourager le commerce local

Cette année, la thématique de la Semaine québécoise des marchés publics est «Mangeons local 12 mois par année». Pour, Esther Bourgouin, coordonnatrice du marché, il était d’ailleurs important cette année d’avoir une offre alimentaire locale, afin de répondre à la demande des Pointeliers. Un défi qu’elle a réussi à relever, malgré le manque de personnel lié à la pandémie.

«La mission du marché, c’est vraiment encourager les agriculteurs, les producteurs, les créateurs, et les organismes communautaires. Là, j’ai exactement ça !», soutient Esther Bourguouin.

La visibilité offerte semble d’ailleurs avoir été fortement appréciée par plusieurs exposants, qui viennent majoritairement de Pointe-aux-Trembles ou des environs. «J’ai des exposants qui sont venus une fois pour tester, et qui ne pensaient pas faire autant de bonnes ventes», exprime Mme Bourgouin.

Plus tranquille, mais toujours vivant

Pandémie oblige, le nombre d’exposants a dû être réduit à huit cette année, et la circulation à sens unique a été instaurée. Par ailleurs, l’annulation de la navette fluviale prive également le marché de clients provenant du centre-ville.

Malgré tout, des petites files de clients se formaient, samedi matin, derrière les kiosques.

«C’est tranquille. Je m’attendais à voir plus de monde !», exprime Sara. Selon elle, les années passées étaient plus animées en raison des spectacles et des animations, mais elle comprend que ce soit limité étant donné le contexte. Même son de cloche pour Pascal, qui trouve le marché un peu calme. «Avant il y avait un bar. Il y avait beaucoup de monde !», ajoute-t-il.

Malgré le nombre réduit d’exposants cet été, Esther Bourgouin a été agréablement surprise de la réponse du public. «On a été étonné. Malgré la pandémie, de voir que les gens était au rendez-vous», affirme-t-elle.

Le marché voyait en moyenne 600 personnes par samedi. Cet été, il en reçoit en moyenne 400, selon Esther Bourgouin. «C’est quand même bon !», lance-t-elle.

Un rendement d’ailleurs légèrement supérieur à celui du Marché Jean-Talon, qui a connu pour sa part une baisse d’achalandage de 40% de l’achalandage en raison de la pandémie.

Lieux de rencontre

Dans le parc du Fort-De-Pointe-Aux-Trembles, Micheline a «réservé sa table» pour elle, son amie Julie et deux autres amies. Pour elles, l’ouverture du marché était fort attendue après un hiver difficile. «La COVID est arrivée, après ça il y a eu le confinement…» laisse tomber Julie.

Elle et Micheline, qui s’étaient perdues de vue depuis 50 ans, se sont retrouvées au Marché Public au cours de l’été 2019. Depuis cette rencontre, le marché est un lieu de rencontre hebdomadaire pour les deux dames et leurs amies.

«C’est pas grand-chose, mais on est en bonne compagnie, on est entre amies. L’air est bon. On est bien !», confie Micheline.

Le Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles aura lieu tous les samedis de 10h à 14h jusqu’au 19 septembre à la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles.