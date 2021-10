Une lutte chaude aux élections municipales dans l’Est?

Alors que la lutte aux élections municipales pour courtiser l’est de Montréal s’intensifie entre Projet Montréal et Ensemble Montréal, l’arrondissement Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) pourrait être le théâtre d’une lutte importante entre les deux partis lors des élections municipales, croient des experts.

Développer un «Réflexe Est Montréal» chez Ensemble Montréal; engagement à faire de l’Est le «pivot de la nouvelle économie» chez Projet Montréal : les promesses pour séduire les électeurs de l’Est se sont récemment multipliées chez les deux partis, aujourd’hui nez à nez dans les sondages.

Daniel Béland, professeur en science politique à l’Université Mc Gill, rappelle que les sondages sur les intentions de vote donnent présentement l’avantage à Coderre dans l’est de Montréal, souligne. Un récent sondage CROP/Métro lui donnait d’ailleurs l’avantage à 26% contre 15% pour Mme Plante dans l’Est.

Ainsi, Projet Montréal souhaiterait manifestement faire des gains à RDP-PAT. Bien que M. Béland ne «pense pas que (le parti) s’attende à tout rafler », l’arrondissement a certainement une importance pour la gouvernance de la ville de Montréal.

En contrepartie, «si Denis Coderre veut devenir maire de Montréal, et si son équipe veut être bien représentée, c’est sûr que l’arrondissement (RDP-PAT) est important», ajoute M. Béland. Il qui rappelle que le conseil y est représenté majoritairement par des conseillers d’Ensemble Montréal et que M. Coderre « aimerait sûrement » que son parti déloge la mairesse Caroline Bourgeois, de Projet Montréal.

Danielle Pilette, professeure à l’UQAM et spécialiste en politique municipale, souligne toutefois que la mairesse sortante, Caroline Bourgeois a l’avantage, face à son adversaire d’Ensemble Montréal, d’être connue des citoyens. Projet Montréal ne serait toutefois « pas à l’abri des critiques » concernant les projets mis en place sous la dernière administration tels la plage de l’Est, décrié en raison de la baignade interdite.

Un secteur divisé?

Selon Danielle Pilette, une chaude lutte dans le secteur RDP-PAT, divisé par des allégeances politiques différentes.

De l’avis de l’experte, la clientèle pour Ensemble Montréal risque d’être plus nombreuse dans RDP, qui a été pendant de nombreuses années « le fief » de Denis Coderre, ancien député fédéral de Bourassa.

Projet Montréal aurait, à son avis, plus de chances de faire des gains à Pointe-aux-Trembles, où un plus grand nombre d’électeurs ayant des allégeances « péquistes et nationalistes» pourraient être rebutés par l’image libérale qui colle à Denis Coderre.

Les enjeux mobilisant les électeurs peuvent aussi varier d’un secteur à l’autre. À Rivière-des-Prairies, la sécurité publique est un enjeu qui pourrait par ailleurs prendre beaucoup plus d’importance, en regard des fusillades récentes. Cela « pourrait bénéficier à Denis Coderre », qui a « peut-être mis l’accent sur ça, un peu plus que Plante », et qui se présente comme étant « tough » envers le crime, souligne Daniel Béland.

En contrepartie, l’expert nuance en rappelant que « beaucoup de gens qui vivent sur le bord du fleuve s’intéressent à la protection environnementale », un enjeu sur lequel Projet Montréal semble avoir l’avantage.

Danielle Pilette fait toutefois remarquer que d’ordre général, l’arrondissement RDP-PAT comporte moins d’enjeux « locaux » que dans d’autres secteurs de l’île. À titre d’exemple, elle souligne que le futur REM de l’Est bénéficiera principalement aux résidents de Pointe-aux-Trembles, en opposition à Mercier-Hochelaga, où le train sera en transit et où plus d’impacts négatifs sont appréhendés.

Participation électorale

Bien que des événements imprévus pourraient toujours survenir d’ici la fin de la campagne, les deux politologues s’entendent pour dire que le taux de participation sera, en fin de compte, le principal facteur déterminant dans l’issu de l’élection.

Sur le terrain, la majorité des citoyens rencontrés se disent prêts à voter, soit par devoir, soit par conviction. Denyse, une résidente de PAT, souligne que l’environnement est un enjeu «très important». Le Pointelier Normand Paradis insiste pour sa part sur l’importance de développer une bonne gestion des finances de la ville et souhaite aussi que se concrétise le projet du REM de l’Est dans le secteur.

Les têtes d’affiche, Coderre et Plante, attirent plus l’attention de certains électeurs à la Ville qu’il n’en attirent à l’arrondissement. C’est le cas de Monique, une autre résidente de RDP, qui pense donner son vote à une personne se présentant à la mairie de Montréal parce qu’elle la trouve « très sympathique ».

Le Prairivois Martin Boisclair a cessé quant à lui de voter depuis longtemps. « Il y a eu plein de coups de feu dans le coin récemment, des maisons ont été touchées. Est-ce qu’on voit plus de polices? Non ».