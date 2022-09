Dimitri Tsingakis nommé PDG de l’Association industrielle de l’Est

Dimitri Tsingakis a été nommé président-directeur général de l’Association industrielle de l’Est de Montréal (AIEM).

Créé en 1960, l’AIEM harmonise les activités industrielles en milieu urbain de l’Est de Montréal et a pour but de développer l’industrie de manière plus durable. Dimitri Tsingakis, auparavant directeur général, fait partie de l’Association depuis maintenant 17 ans.

«Cette marque de confiance de la part du conseil d’administration témoigne notamment de l’importance et de la ténacité de M. Tsingakis à faire rayonner le potentiel industriel de l’Est de Montréal», affirme l’AIEM par voie de communiqué.

Ingénieur de formation, le nouveau PDG est spécialiste de la modélisation et génie des procédés. Il est également président de la Fondation de la Pointe de l’Île depuis 2019.

«Il tient à être à la rencontre de la communauté et d’en épauler le développement», rajoute-t-on dans le communiqué.

Le nouveau PDG affirme qu’il compte profiter de son expérience et de ses nouvelles responsabilités pour assurer la vitalité de ses membres et de la région dans cette période de transition, vers un avenir plus durable.