L’AIEM lance la mise à jour de l’application RAF destinée aux résidents de l’Est de Montréal

La mise à jour de l’application RAF permettra aux familles de l’est de Montréal de trouver plus facilement l’ensemble des activités et événements de leur quartier.

L’ Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal (AIEM) lancera officiellement lundi prochain plusieurs nouveaux volets de son application mobile RAF (Réseau Accès Famille). Celle-ci regroupera désormais plus de 350 organismes de quatre secteurs de l’est de la métropole. Un volet de référencement pour les intervenants, ainsi que la fonction de géolocalisation des services feront également leur arrivée.

Gratuite, l’application RAF se veut une référence pour les personnes voulant accéder aux ressources communautaires de leur secteur de résidence.

«Ça va grandement leur faciliter la recherche de services, d’activités et de ressources communautaires, tout ça en fonction de leurs besoins. Parfois, il y a tellement d’informations sur différentes plateformes qu’on peut s’y perdre un peu. L’application va permettre de tout avoir en un seul et même endroit.»

Carlos Acosta, agent de liaison à l’AIEM et chargé de projet pour l’application RAF, explique que celle-ci pourra également constituer un outil de choix pour les nouveaux arrivants.

«C’est une plateforme très utile pour eux s’ils veulent faire un certain nombre de démarches pour s’intégrer à la vie communautaire, explique-t-il. Grâce à RAF, cette étape sera plus facile.»

Nouveau volet

La mise à jour intègre un nouveau module de référencement destiné aux intervenants, afin de favoriser les maillages entre les organismes et mieux venir en aide à la communauté.

Cet outil répond directement aux préoccupations soulevées par des acteurs du milieu communautaire et du secteur public offrant des services aux victimes d’actes criminels, notamment de violence conjugale.

«Lorsqu’un intervenant vient en aide à une victime, RAF affichera les services communautaires et publics pertinents à proximité de la victime. Ceux-ci sont cartographiés et classés selon leur proximité et leur pertinence.»

Une fois l’application ouverte, l’intervenant peut ainsi ouvrir une carte pour accéder aux organismes et services à proximité de la victime. Ceux-ci pourront ensuite être filtrés selon un large choix de catégories.

Le module devrait permettre aux intervenants d’améliorer les services aux victimes et d’accélérer le processus d’orientation vers les ressources appropriées, un atout en cas d’urgence.

Un service amélioré

Réseau Accès Famille avait été lancée en septembre 2020 dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ainsi que dans la ville de Montréal-Est.

En novembre 2021, l’AIEM avait répondu à un appel de projets du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) afin d’optimiser le service et de l’étendre à de nouveaux quartiers.

«L’application répertorie aujourd’hui environ 400 organismes communautaires dans les secteurs de Saint-Léonard, Anjou, Rivières-des-Prairies–Pointe-Aux-Trembles et Montréal-Est», précise Roberto Labarca, directeur de l’AIEM.

Pour Jocelyn Laplante, directeur général adjoint de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles, l’optimisation de RAF est une excellente nouvelle.

Est-ce qu’il y aura une utilité pour les citoyens résidents et les nouveaux arrivants de l’est? La réponse est oui, absolument. Jocelyn Laplante, directeur général adjoint de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles.

La nouvelle version de l’application RAF est disponible au téléchargement gratuit en format Android et IOS. (Crédit Photo: David Flotat/Métro Média)

RAF, c’est quoi?

Une carte interactive répertoriant les organismes offrant des activités et services aux familles.

Des détails sur les activités et événements à venir en fonction du secteur.

Les informations et coordonnées de plus de 400 organismes, filtrées par catégorie.

Un volet pour venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales.

Des offres d’emploi et de bénévolat.

La possibilité de créer un agenda numérique en ajoutant ses événements favoris.

Des suggestions de nouveautés à venir dans le quartier.

Un système multilingue, avec la possibilité d’accéder à toutes les informations selon la langue choisie (français, anglais, espagnol ou arabe).