Des olympiades scolaires dédiées à leur enseignant de sport

Cette année, le lancement de la Journée neuro-olympique, organisée par l’Académie Leonardo Da Vinci de Rivière-des-Prairies, est un peu spécial. Le coup d’envoi a été donné à 8h40 par l’enseignant Daniel Gaudette, brandissant fièrement le flambeau olympique. Par ce geste, l’école tenait à lui faire honneur après son long combat de six mois contre une tumeur du cerveau.

Mercredi 16 juin se déroulaient les olympiades scolaires dans la cour de l’école Leonardo Da Vinci et sur les terrains de sports avoisinants. Un évènement célébré en grande pompe par tout le corps enseignant et les 445 élèves.

Après une entrée triomphale sous les applaudissements de toute l’école, M. Gaudette a ouvert officiellement la cérémonie avec un discours d’espoir, prônant «l’esprit d’inclusion, de solidarité et sans discrimination» devant tous les élèves.

On compte onze pays représentés et six épreuves sportives à relever pour chaque équipe nationale: course de relais, saut en longueur, course d’obstacle ou encore basketball. Tous les élèves sont enthousiastes à l’idée de se donner à fond et de gagner la compétition à l’image de Justin et Adriano qui représentent l’équipe du Canada.

La star du jour

Il n’est pas encore rentré en piste avec la flamme olympique que les 445 élèves criaient déjà son nom. Tous sans exception portent un tee-shirt à l’effigie de l’école et avant tout en l’honneur de leur enseignant de sport préféré.

M. Gaudette a du mal à contenir ses émotions quand on lui demande son ressenti face à une telle ovation de la part de ses élèves.

« Je suis très ému de voir autant de reconnaissance de la part de mes élèves. Je suis plein de gratitude » – Daniel Gaudette, enseignant de sport à l’Académie Leonardo Da Vinci de RDP

À les entendre, il fait l’unanimité à l’Académie Leonardo Da Vinci. Son aura et son professionnalisme vont au-delà du simple fait d’enseigner. En 2020 il a été nommé «l’un des enseignants les plus remarquables» de la Commission scolaire English Montréal (CSEM).

La directrice de l’école, Nadia Sammarco, reconnaît son implication et son «merveilleux travail» depuis 14 ans au sein de l’école.

«J’ai un million de gratitudes à donner à mes élèves. C’est un plaisir de revenir ici auprès d’eux et de pouvoir enfin montrer que je suis de retour», dit-il. Avant d’ajouter avec humour: «je veux leur montrer aussi que M. Gaudette n’a pas changé, il n’a juste plus de cheveux.»

Pour la bonne cause

Depuis 2016 l’Académie Leonardo Da Vinci organise activités de financement pour la cause neurologique.

C’est en décembre 2020 que Daniel Gaudette a reçu son diagnostic de tumeur au cerveau. La directrice Mme Sammarco s’est dite choquée à l’annonce de sa maladie. «M. Gaudette est une inspiration pour beaucoup, il fallait faire quelque chose!», s’exclame-t-elle.

Des parents d’élèves sont venus encourager les élèves ce matin à l’image de Luigina dont les élèves sont scolarisés en 1ère et 3e année.

Le Groupe 2B de Mme Carlomusto, enseignante à l’Académie Leonardo Da Vinci, représentant l’équipe du Canada

«C’est un très beau geste que de dédier ces jeux à M. Gaudette. C’est un enseignant énergique et investi dans le sport, qui véhicule de belles idées à nos enfants», se réjouit-elle.

Les avis sont unanimes de part et d’autre. Au-delà de l’aspect compétition, c’est un vibrant hommage qui a été rendu à l’enseignant Daniel Gaudette. S’il a déjà repris le sport, il ménage tout de même ses efforts et se dit impatient en ce qui a trait à la prochaine rentrée scolaire.

La campagne de financement pour l’Institut neurologique de Montréal organisée cette année a récolté bien plus que l’objectif des 8000$ que la directrice s’était fixé. Les dons ont explosé pour atteindre la barre des 15 850 $.