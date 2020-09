La piste cyclable sur Saint-Zotique reportée au printemps 2021

Afin de laisser un peu de répit aux commerçants de la Plaza St Hubert, l’aménagement de la piste cyclable prévu sur la partie ouest de la rue Saint-Zotique n’aura pas lieu cet automne, mais est reporté à l’année prochaine.

En effet, après de longues discussions, la SDC Plaza St Hubert et l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ont trouvé un terrain d’entente. La mise à sens unique et l’aménagement de la piste cyclable sur le tronçon ouest de la rue Saint-Zotique attendront au printemps prochain.

À l’est, la piste cyclable avait déjà été installée entre l’avenue de Lorimier et le boulevard Lacordaire au cours de l’été. À l’ouest en revanche, entre de Lorimier et la rue Saint-Urbain, les travaux qui devaient commencer en août avaient été reportés d’un mois et devaient commencer le 22 septembre.

«Il y a déjà beaucoup de travaux dans ce secteur, que ce soit sur de Bellechasse ou sur Beaubien. Le chantier sur Saint-Hubert achèvera bientôt, mais on veut que les commerçants puissent reprendre leur souffle», explique le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François W. Croteau.

Une décision qui convient tout à fait aux attentes de la SDC Plaza St Hubert pour qui c’était la solution «la plus logique» dans le contexte actuel.

«Les travaux ont un réel impact sur les commerces locaux. Avec un chantier de plus sur Saint-Zotique, l’accessibilité aurait été fortement impactée», souligne Mike Parente, directeur de la SDC Plaza St-Hubert.

Les aménagements sur la rue Saint-Zotique qui coupe la Plaza en deux auraient rendu la circulation difficile à la fois pour les piétons et pour les voitures, ajoute-t-il.

La suite en 2021

Cette section de la rue Saint-Zotique sera donc aménagée l’année prochaine et aucune modification n’est prévue par rapport au plan d’origine. Prévue dans le cadre du projet Vision vélo, la piste cyclable a pour but d’offrir une alternative au REV situé plus au sud sur la rue de Bellechasse.

«Je comprends la déception de certains, mais le projet n’est pas remis en cause. Les aménagements seront mis en place dès que possible au printemps de l’année prochaine», garantit le maire.

Le directeur de la SDC n’est d’ailleurs pas opposé à la réalisation de ce projet qui permettra aux cyclistes de se rendre rapidement jusqu’à l’artère commerciale.

«Tous les moyens de transport doivent avoir un espace pour circuler, l’important c’est de trouver un équilibre», note-t-il ajoutant que les discussions avec l’arrondissement se poursuivront pour s’assurer que le projet est adapté aux besoins des commerçants.