Nouvelle séance du conseil d’arrondissement à Rosemont

Le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie se réunira à nouveau à 19h le 24 novembre. Il s’agira de la première séance présidée par le nouveau maire de l’arrondissement, François Limoges, qui a succédé à François W. Croteau le 7 novembre dernier.

S’il avait été annoncé en août dernier que le conseil d’arrondissement de novembre aurait lieu en présentiel, il sera finalement tenu uniquement en ligne. L’arrondissement de Rosemont veut ainsi respecter les mesures sanitaires.

Il est encore possible de soumettre des requêtes, et ce, jusqu’à 15 minutes avant le début de la séance. Il sera possible de visionner le conseil d’arrondissement sur le site de l’arrondissement.

Les séances publiques du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ont lieu une fois par mois.