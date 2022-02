Resto-Pop pour tous dans Rosemont le 19 février

La Corporation de développement communautaire (CDC) organise un Resto-Pop éphémère dans les locaux du centre Masson le 19 février prochain. Pour cette journée seulement, des repas seront distribués moyennant une contribution volontaire.

En plus d’offrir des repas à prix modiques, le Resto-Pop se veut un espace de rencontre chaleureux et inclusif. «Le Resto-Pop fait partie des cinq priorités de quartier qu’on a établies en 2018 dans le but que Rosemont demeure un quartier accessible économiquement, explique Guillaume Richard, agent de développement à la CDC. Le but est que ça soit un restaurant qui soit accessible à tous. Les personnes moins aisées financièrement, qui sont plus vulnérables, peuvent en bénéficier le plus, mais tout le monde est le bienvenu.»

Pour l’instant, si le Resto-Pop en est à sa cinquième édition, il en est encore à l’état de projet et d’expérimentation, d’où son caractère éphémère. «On expérimente le format pour voir quelle formule serait gagnante dans un futur Resto-Pop. On est en train de développer tout ça et de travailler sur un plan d’affaires», ajoute M. Richard.

Le projet du Resto-Pop rassemble une vingtaine de citoyens et d’intervenants de Rosemont qui œuvrent depuis 2018 à développer un espace permettant la distribution de repas sains, réconfortants et accessibles à tous. Il s’inscrit dans la démarche Décider Rosemont ensemble, dont l’objectif est «d’améliorer la qualité et les conditions de vie des résidents du quartier dans une perspective de justice sociale». L’initiative regroupe des résidents de Rosemont, qui mettent sur pied différents projets visant à améliorer la qualité de vie dans le quartier.

Au menu samedi: potage aux carottes et gingembre, pâté chinois aux lentilles ou blanquette de veau et carré aux dattes. En raison des mesures sanitaires, un maximum de 25 personnes, incluant le personnel, sera admis dans le Resto-Pop.