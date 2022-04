Justine Simard: «Je veux participer aux Jeux olympiques!»

Le sport est ancré dans l’ADN de Justine Simard. Du haut de ses 17 ans, la judoka de Rosemont–La Petite-Patrie a déjà touché à presque tout. «J’ai fait du vélo de route, du handball, du volleyball, du patin de vitesse, de la natation», énumère-t-elle.

Elle est aujourd’hui ceinture marron en judo et vise les étoiles. Lors de son entretien avec Métro, la jeune femme revenait d’une compétition à Lima, au Pérou. Elle y a fini sur le podium, décrochant la 3e place.

Le plus impressionnant dans tout ça? Elle a commencé à pratiquer le judo, son premier sport de combat, il y a seulement quatre ans.

«J’ai eu une progression rapide, relate Justine. J’ai été bien entourée par mes coachs. Ils ont vu un certain potentiel, m’ont encouragée et ne m’ont pas lâchée.»

Au Club de judo métropolitain, où elle s’entraîne, elle côtoie des grandes pointures de sa discipline comme Catherine Beauchemin-Pinard, qui a obtenu le bronze aux Olympiques de Tokyo l’été dernier.

«Je vois qu’elles s’entraînent fort. Ce sont des exemples. M’entraîner avec elles me pousse et me permet de croire que je peux atteindre ce niveau-là», témoigne la judoka de 17 ans.

Les parents: un soutien sans faille

Comme le souligne Justine, «depuis toute petite, je n’ai jamais arrêté [le sport]». Une passion et une abnégation en partie nourries par ses parents.

«Ce sont eux qui m’ont initiée au sport. Ils savent que c’est ma passion et me soutiennent énormément. Mes parents m’aident de toutes les manières qu’ils peuvent, financièrement, ils m’amènent et viennent me chercher à mes entraînements… C’est sûr que ça m’aide beaucoup», explique Justine.

La Montréalaise a récemment reçu un coup de pouce financier en décrochant une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), offerte en partenariat avec la Banque Nationale. Cette bourse d’excellence académique de 4000$ lui permettra de continuer son sport au plus haut niveau.

«Toutes les compétitions que je fais coûtent assez cher. Ça aide énormément», fait-elle valoir.

Concilier les études et le sport

Cette aide financière l’encourage à poursuivre sa passion, mais aussi ses études. Pour recevoir se bourse, elle a bien sûr obtenu de bons résultats dans sa discipline, mais aussi à l’école.

La jeune fille prévoit continuer son parcours scolaire en sciences humaines au Collège de Maisonneuve. Elle étudie aujourd’hui en 5e secondaire, en arts visuels, au Collège Reine-Marie. Sa moyenne était de 81% à la première étape.

Comment fait-elle? «Je fais du sport depuis toujours. J’ai toujours eu un équilibre études-sport depuis l’enfance. Ça demande beaucoup d’organisation», reconnaît Justine.

Quand elle ne peut pas avoir accès aux cours en ligne, ses professeurs lui donnent des travaux à faire à distance.

De retour du Pérou depuis quelques jours seulement, la jeune judoka se prépare maintenant pour son prochain combat, à Vancouver. Elle se rendra également à Edmonton prochainement pour une autre compétition.

L’athlète à la détermination de fer voit loin devant elle. Si elle continue de travailler pour se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu cet été en Équateur, Justine veut «continuer le judo sur le long terme». «Je veux participer aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.» Une ambition à la hauteur de sa passion et de son travail.