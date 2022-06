Une nouvelle résidence pour aînés dans Rosemont–La Petite-Patrie

Un immeuble de 193 logements destinés aux aînés à faible revenu ou à revenu modeste est actuellement en construction à l’intersection de la rue Saint-Denis et du boulevard Rosemont, juste au-dessus de la station de métro. Les appartements de la Résidence Des Ateliers seront attribués en priorité aux résidents de Rosemont–La Petite-Patrie.

Les futurs locataires devront répondre à des critères précis d’admissibilité, par exemple avoir des revenus annuels bruts inférieurs à 32 500$ pour une personne seule ou un couple et un âge minimum de 75 ans. Des exceptions pourront cependant être faites pour des personnes de 60 ans et plus, éprouvant des problèmes d’autonomie fonctionnelle.

Cette 11e résidence du réseau ENHARMONIE comptera 96 logements subventionnés pour lesquels les ménages admissibles paieront uniquement 25% de leur revenu comme loyer. Les 97 autres logements auront un loyer abordable, sans subvention.

En complément du loyer, les locataires devront payer un montant forfaitaire pour les services inclus, comme l’abonnement au téléphone, un repas par jour, la télévision et l’internet, ou encore un programme diversifié de loisirs.

La Résidence Des Ateliers sera la toute première des résidences ENHARMONIE à offrir un environnement entièrement sans fumée. Chaque logement sera très lumineux, avec un balcon, un espace d’entreposage et une vue sur les clochers de Montréal.

L’ouverture de la résidence est prévue à la fin de l’année 2022.