Marche 24h: 80 000$ récoltés pour le Phare

La 4e édition de la Marche 24h pour Le Phare, tenue les 9 et10 septembre dans l’arrondissement de Rosemont, a permis de récolter 80 000$ qui seront remis au Phare Enfants et Familles. Les fonds permettront à l’organisme d’offrir gratuitement des services essentiels aux enfants atteints d’une maladie limitant l’espérance de vie et à leur famille.

Anciennement connu comme La marche Québec-Montréal, l’événement a revisité sa formule afin de la rendre plus accessible encore. Cet événement, initié par Michael Lavoie, a réuni plus de 100 marcheurs et 700 donateurs de tous âges. Une fête a d’ailleurs eu lieu au parc Jean-Duceppe pour clôturer l’événement.

Pour plus d’informations concernant cette Marche 24h pour Le Phare, ou pour donner des dons pour l’association, il est possible de consulter la page marchepourlephare.com.