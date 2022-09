Autisme Montréal fait de la politique une affaire de famille

Il y aura fête au Centre communautaire Petite-Côte, situé au 5675, rue Lafond, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, cette fin de semaine. Des parents d’enfants autistes, des intervenants et une quinzaine de candidats aux élections prendront part à cet événement qui se tiendra le 17 septembre de 12h30 à 16h.

Les familles et acteurs du milieu seront invités à mettre la table en partageant leurs défis quotidiens et leur vision d’une politique publique qui s’accordent avec leurs besoins et ceux des personnes autistes. Les représentants de chaque parti politique auront également l’occasion de prononcer une allocution sur les divers enjeux soulevés.

«Nous sommes très heureux de réaliser cette fête familiale qui est également une opportunité de rencontre avec les candidats aux élections. Cet événement est pour nous une façon de soutenir les personnes autistes et leur famille en leur permettant d’exprimer leurs réalités et leurs attentes», a précisé la directrice générale d’Autisme Montréal, Julie Champagne.

Cette discussion sur le thème de l’autisme sera agrémentée par de la musique ainsi qu’un service de traiteur gratuit et offert à tous. De nombreuses activités seront aussi prévues pour les enfants.