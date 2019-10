Deux Laurentiens à la Coupe Danone en Espagne

Deux joueurs de soccer laurentiens de 13 ans ont réalisé un rêve en portant les couleurs du Canada au début du mois d’octobre à la Coupe Danone des nations à Barcelone, en Espagne.

Ils étaient 24 Canadiens à être en action, et du nombre on comptait Francesca Rowen et Vincenzo Reale qui pratiquent le sport depuis respectivement dix et six ans.

Pour chacune des équipes de 12, un processus de sélection rassemblant des joueurs de partout au pays avait eu lieu l’année dernière. Francesca et Vincenzo se sont démarqués parmi plus de 2 000 enfants.

Pour les jeunes Laurentiens, il s’agissait d’une expérience toute particulière que d’affronter des mordus du ballon rond venant d’un peu partout au monde, dont l’Angleterre, la France, l’Indonésie ou encore la Roumanie. Pas moins de 27 pays étaient représentés.

Fierté

«C’était la première fois que je pouvais jouer un match et porter le chandail du Canada et j’espère que ce n’est pas la dernière fois», fait savoir Francesca Rowen, qui a été des équipes de soccer de Saint-Laurent pendant sept ans, avant d’aller à Laval.

Alors qu’il n’y avait pas d’écart réel dans le niveau de jeu des équipes, les styles de jeu variaient, a remarqué Vincenzo Reale. L’équipe indonésienne l’a particulièrement impressionné.

«Le mouvement de la balle était plus rapide. Ils faisaient plus de passes que nous», se rappelle le défenseur latéral.

L’entraîneur de l’équipe masculine Pat Raimondo a ressenti une fierté en voyant sa troupe en action.

«C’était de voir que nos jeunes Canadiens rêvent d’être là, de jouer au plus haut niveau. Ils ont une passion pour le soccer», dit-il.

Les équipes ont pu compétitionner au stade RCD Espagnol, ce terrain régulièrement utilisé par les célèbres FC Barcelone et Real Madrid et des légendes vivantes comme Christiano Ronaldo et Lionel Messi. L’endroit peut accueillir plus de 40 000 partisans.

Les équipes de Francesca et Vincenzo ont respectivement terminé au cinquième et deuxième rang.

Les Laurentiens espèrent dans quelques années se tailler une place sur l’équipe nationale canadienne au niveau professionnel.