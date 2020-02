D’importants travaux se tiendront devant l’entrée principale du centre commercial Place Vertu, alors que l’arrondissement Saint-Laurent a autorisé les grandes lignes du projet.

Le plus important changement sera le retrait de quelque 400 des 4 235 cases de stationnement au profit de verdure, dans le but de réduire l’imposant terrain d’asphalte et pour répondre à la stratégie d’urbanisme de l’arrondissement.

«C’est une majeure partie du stationnement de la cour avant qui sera requalifiée selon nos normes plus écologiques, donc avec une canopée et plus d’espace de verdissement», a soutenu à la dernière séance du conseil Éric Paquet, directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises.

Différentes dérogations réglementaires seront nécessaires, notamment pour permettre une deuxième enseigne devant le centre commercial sur le boulevard de la Côte-Vertu. Des espaces piétonnier et cyclable pourront éventuellement être aménagés.

Les travaux viseront une certification LEED Or et des panneaux solaires seront installés sur le toit pour préchauffer l’eau utilisée par les locataires.