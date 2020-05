Conseil virtuel de mai à Saint-Laurent

Travaux

La cour arrière de 25 000 m² des ateliers municipaux de Saint-Laurent, situés sur le boulevard Cavendish, sera réaménagée pour mieux utiliser son espace et pour limiter le bruit dérangeant le voisinage. Comme l’usage des matières décrites comme dangereuses et nuisibles inquiète également, 14 nouveaux enclos en béton et une nouvelle fosse à goudron seront entre autres construits au cours des prochains mois. Les entreprises J. Piccioni réaliseront les travaux au coût de 1,3 M$.

Jeunesse

Dans le cadre de la politique de l’enfant Naître, grandir, s’épanouir à Montréal, la ville-centre a remis un fonds de 2,1 M$ aux 19 arrondissements pour soutenir des projets prévus pour les jeunes de 17 ans et moins. À Saint-Laurent, les élus ont octroyé 155 000$ au Centre l’Unité, à la Maison des familles, au Centre d’accueil et référence sociale et économique pour immigrants (CARI) ainsi qu’au Centre de pédiatrie sociale.

Sécurité

Chaque année, le marquage des rues doit être refait après les intempéries de l’hiver. Saint-Laurent a donc autorisé une dépense pouvant aller jusqu’à 383 000$ pour les services de l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie chargé de ces travaux pour l’année 2020.

Cueillette

Alors que la Ville de Montréal a récemment autorisé la relance des jardins communautaires, Saint-Laurent a octroyé 26 000$ pour assurer la gestion de ceux de l’organisme VertCité. Ils se trouvent dans différents parcs, dont Alexis-Nihon, Hartenstein et Noël-Nord.

Nouvelle aide

Les organismes de Saint-Laurent seront de nouveau soutenus par l’arrondissement pour continuer à fonctionner durant la pandémie. Au conseil de mai, un don de 50 000$ a été injecté dans le Fonds d’urgence COVID-19.

Le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) sera responsable de la redistribution du montant auprès de ses membres. Il y a quelques semaines, Saint-Laurent avait déjà octroyé deux montants de 50 000$ à Centraide et au COSSL.

Par ailleurs, la Caisse Desjardins de Bordeaux–Cartierville–Saint-Laurent, située sur le boulevard de la Côte-Vertu Ouest, a aussi remis un montant de 50 000$ aux organismes laurentiens. Pas moins de 80% de ces fonds soutiendront des initiatives directement en lien avec l’aide alimentaire.

En raison des nombreuses mises à pied, les demandes ont explosé notamment auprès du Centre communautaire Bon courage et la Corporation communautaire laurentienne, également connue sous le nom de COCLA.

«Plus que jamais, nous sommes présents pour soutenir notre communauté et nos membres dans le besoin en cette période d’incertitude sans précédent», a mentionné par voie de communiqué Stéphane Lavoie, directeur général de la caisse.

Au début de la crise, le COSSL a formé avec ses quelque cinquante membres une cellule de crise pour s’assurer que les services dédiés aux plus vulnérables soient maintenus.