Été orange à Saint-Laurent

Plusieurs chantiers sont en cours dans l’arrondissement, des travaux totalisant un investissement de 8,4M$. Les installations sportives sont notamment priorisées.

Au début du mois, des travaux ont débuté au parc Philippe-Laheurte de l’avenue Ernest Hemingway où seront construits quatre nouveaux terrains de tennis, deux terrains de volleyball et un terrain de basket-ball.

Des végétaux y seront plantés et des sentiers aménagés. Un chalet y sera érigé, en plus d’exécuter des travaux d’éclairage. Le tout nécessitera des travaux jusqu’au printemps et un investissement de 3,2M$.

Travaux

Dès novembre, la pratique du tennis pourrait reprendre au parc Noel-Sud, où trois terrains seront réparés. Saint-Laurent y installera également une nouvelle clôture, ainsi qu’une fontaine à boire. Plus de 250 000$ sont injectés dans ces travaux.

D’ici le mois prochain, un nouveau système éclairage sera installé au parc de baseball du parc Chamberland, au coût de 330 000$. L’éclairage sera également mis aux normes dans les parcs de l’Archevêque et Harris, moyennant 265 000$.

Voirie

2,2M$ seront investis dans la reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égouts sur la rue Tait, entre les rues du Collège et de l’Église, qui s’étendra jusqu’au mois de novembre. Dans cette zone, les trottoirs et la chaussée seront également refaits.

D’importants travaux de planage, de pavage et de reconstruction de trottoirs endommagés se déroulent sur diverses artères. La rue Laframboise, entre la rue Crépeau et le boulevard Deguire, la rue Cléroux, entre les rues O’Brien et Dutrissac, sont visés. Les trottoirs seront également élargis sur la rue Chameran, entre le boulevard Deguire et la rue Bleignier.

Au coût de 825 000$, les travaux devraient être terminés en octobre, après avoir débuté en juin.

Des travaux sont également prévus dans cinq ruelles de l’arrondissement. Les ruelles La Fontaine, de l’Église Ouest et Est seront entièrement reconstruite, tandis que des réparations seront complétées dans les ruelles Décarie Ouest et Est.

Les travaux qui seront effectués dans ces ruelles coûteront 608 200$.

Investissements verts

Les aménagements se poursuivent dans le corridor de la biodiversité, qui relie différents espaces verts de l’arrondissement laurentien, connectant le boisé du parc Marcel-Laurin, le boisé Cavendish — Raymond-Lasnier — Beaulac — Poirier, les parcs nature du Bois‐de‐Liesse et du Bois-de-Saraguay.

Des arbres, arbustes et du couvre-sol seront plantés, d’ici la fin du mois de novembre. Des nichoirs et perchoirs y seront également installés.