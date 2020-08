Projet résidentiel de 250 M$ à Saint-Laurent

Ce sont 680 résidences qui seront construites dans l’arrondissement Saint-Laurent dans les prochaines années en marge du vaste projet MONARC de 250 M$ de Trantor immobilier.

Quatre tours comptant entre six et 13 étages pousseront à l’angle des boulevards Cavendish et Thimens. Pour les deux premières phases, on y comptera deux tours de 199 unités de logements locatifs, pour 2021, et 246 de condominiums, pour 2023. Les travaux sont déjà amorcés.

L’emplacement a spécifiquement été choisi en raison de la proximité des parcs Marcel-Laurin et Bourbonnière. Le centre commercial Place Vertu, la bibliothèque du Boisé ainsi que le Complexe sportif se trouvent aussi tout près.

La station du Réseau express métropolitain (REM) Bois-Franc, dont les premières maquettes ont été dévoilées plus tôt cette année, sera à environ dix minutes en auto.

«Quelqu’un qui veut y habiter a tout à distance de marche, soutient le président de Trantor immobilier, Alexandre Bouhadana. Saint-Laurent est l’un des secteurs où il y a le plus d’industries, donc on pense que ça va attirer beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur.»

Le maire laurentien Alan DeSousa salue l’initiative immobilière. MONARC, dont l’architecture des tours a été désignée par la firme Neuf architect(e)s, «présente un concept de grande qualité qui se démarque par une attention soutenue aux détails et par la connectivité à son milieu. Cet ensemble d’envergure marquera le paysage urbain de ce quartier en pleine mutation», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Il est à noter qu’aucun logement social ne sera du projet. «Lorsqu’on fait des condominiums et des appartements locatifs, c’est qu’on veut vraiment avoir une diversité de personnes sur le site. On en a vraiment à tous les prix. On a différentes tailles d’unités», souligne M. Bouhadana. Le prix de départ des condos est de 208 000$.

Écologie

Trantor immobilier espère obtenir la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) argent pour l’ensemble des bâtiments.

Plus de 50% du site sera composé de verdure. À cela s’ajoutent les toits verts pour les tours de condos avec des fleurs sauvages et des espaces de jardinage, notamment.

«Aujourd’hui, c’est une réalité. En tant que développeur, on est bien conscient [des enjeux environnementaux]. On fait notre part dans ce mouvement-là», soutient Alexandre Bouhadana.

Les futurs locataires auront aussi accès à des voitures électriques de partage et des prises de chargement.

Trantor immobilier est par ailleurs derrière les phases 1 et 2 du projet Équinoxe Marc Chagall dans Côte-Saint-Luc.

MONARC s’installera sur un site de 288 602 pieds carrés, soit 26 mètres carrés.

Autres caractéristiques

Salle d’entraînement

Salle de jeux vidéo

Espace de coworking

Piscine intérieure

Espace commun extérieur de 126 000 pieds carrés avec un amphithéâtre