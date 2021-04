Garage Côte-Vertu : le chantier colossal de la STM

Depuis 2017, la STM a lancé le projet Garage Côte-Vertu. Situé dans l’arrondissement Saint-Laurent, il vise la construction d’un garage souterrain permettant d’héberger dix trains de métros supplémentaires. Le point sur ce chantier de grande envergure qui entrainera la station Côte-Vertu du 29 mai au 22 août 2021.

Un trafic plus fluide sur la ligne orange d’ici 2022. Voilà l’objectif du Garage Côte-Vertu! Ce chantier a pour objectif d’ajouter des trains, afin d’améliorer la fréquence de service jusqu’à 25% sur la ligne orange. Comment? Tout d’abord, ce garage souterrain comprendra des tunnels qui pourront héberger dix trains supplémentaires.

«La ligne orange, c’est la colonne vertébrale du réseau de métros de Montréal. L’objectif de ce projet, c’est d’être capables d’opérer avec 45 trains au lieu de 35», explique Sylvain Paquet, directeur principal de projets. Pour ce faire, jusqu’à 300 employés travaillent chaque jour sur ce chantier, et pas moins de 492,3 millions de dollars ont été investis par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. La construction du projet, déjà avancée à 77%, comprend en plus du garage trois bâtiments de surface, dont un atelier d’entretien des trains, des bureaux, des salles d’employés des locaux techniques et un poste de ventilation mécanique.

Fermeture de la station Côte-Vertu durant l’été 2021

Il est à noter que la station Côte-Vertu sera fermée du 29 mai au 22 août 2021. Durant cette période, les employés s’affaireront à l’installation d’un appareil de voie (c’est-à-dire un croisement entre deux voies). «Des travaux de cette envergure impliquent de casser le radier, aucun train ne pourra plus circuler dans la station pendant ces 12 semaines. Nous avons choisi l’été parce qu’il y a toujours moins d’achalandage», ajoute Sylvain Paquet. Tout ceci permettra un rééquilibrage du nombre d’espaces de stationnement de chaque côté de la ligne orange et la fluidification du trafic aux heures de pointes. Mais aussi d’assurer l’augmentation de l’offre de service en vue du prolongement de la ligne bleue.

Pour compenser la fermeture, la STM mettra en place un certain nombre de mesures: 17 autobus feront le lien entre les stations Côte-Vertu et Du Collège et deux lignes seront déroutées pour s’arrêter à cette dernière au lieu du terminus de la ligne orange. La station Du Collège est équipée pour recevoir les usagers à mobilité réduite et ceux qui souhaitent se rendre jusqu’à Côte-Vertu pourront emprunter la ligne 64. «Il y a à peu près 900 mètres d’une station à l’autre, donc nous allons aussi encourager les usagers à faire la distance à pieds car il est possible de le faire de façon sécuritaire.»

Pour ce chantier, la STM vise une certification par Envision, le principal outil de développement durable utilisé en Amérique du Nord pour les projets d’infrastructures d’envergure. Cela donne un cadre de référence et de normes pour l’ensemble des aspects de développement durable. Toute la durée des constructions, et même une fois le garage terminé, la société doit surveiller les impacts environnementaux associés aux matériaux utilisés, mais également sa consommation d’eau et d’énergie. La mise en service du Garage Côte-Vertu est prévue pour 2022.