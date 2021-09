L’œuvre «The Goalie», de retour à Saint-Laurent

Annonce du retour de la statue The Goalie à Saint-Laurent.

La statue en bronze The Goalie représentant Ken Dryden, gardien de but de hockey, membre du Temple de la renommée du hockey, reviendra à Saint-Laurent après avoir été déplacée il y’a dix ans. Elle sera installée devant l’aréna Raymond-Bourque d’ici l’automne 2022.

C’est en 1984 que le président-directeur général de Cambridge Leasehold, Lorne Braithwaite, avait commandé cette sculpture en bronze coulé, grandeur nature, à l’artiste Robin Bell. Elle était destinée à la Place Vertu, à Saint-Laurent. Elle y était exposée de 1985 à 2011.

Puis elle a été déplacée à la Place Montréal Trust, où elle y est à ce jour par le propriétaire des lieux, Ivanhoé Cambridge, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

C’est grâce à un don d’Ivanhoé Cambridge et à la Collection municipale d’art public de la Ville de Montréal que la statue The Goalie pourra retourner à Saint-Laurent.

Kenneth Wayne Dryden a été gardien de but de hockey du Canadien de Montréal dans les années 1970. Il est devenu par la suite avocat, auteur et député du Parti libéral du Canada de la circonscription fédérale de York-Centre, dans la région de Toronto est, de 2004 à 2011. Il a occupé le poste de ministre du Développement social dans le cabinet de Paul Martin en 2004 et 2005.