Une nouvelle année dans la continuité à la mairie de Saint-Laurent

Le maire d’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, compte entreprendre 2022 dans la continuité alors que le plan stratégique 2022-2025 adopté l’an dernier commencera à être mis en œuvre. D’autres projets d’envergure devraient également avancer ou voir le jour cette année.

Fraîchement réélu pour un sixième mandat à la mairie de l’arrondissement, M. DeSousa se dit fin prêt à attaquer la nouvelle année. Il ne cache cependant pas le fait que plusieurs enjeux, dont la pandémie, pourraient forcer son administration à s’adapter.

«Je suis énergisé et motivé d’entamer l’année, sachant que la voie qui est devant nous aura des embûches, affirme-t-il. J’ai hâte de pouvoir surmonter ces barrières.»

La clé, selon lui, sera de mettre en pratique le plan stratégique 2022-2025 adopté par le conseil d’arrondissement l’an dernier. Ce document d’une quarantaine de pages a été réalisé en 2021 en consultation avec des organismes, des employés ainsi que des résidents.

«Le nouveau conseil a déjà de bonnes lignes directrices avec ce document, ce qui fait en sorte qu’on ne perdra pas de temps à le mettre en application», continue-t-il.

Ce document s’ajoute au plan d’urgence climatique 2021-2030, qui a pour objectif de réduire les gaz à effet de serre de 55%.

«La prochaine étape sera de s’assurer qu’on soit innovateur et ouvert au changement à Saint-Laurent, mais aussi qu’on montre l’exemple pour les entreprises de notre secteur», indique M. DeSousa.

Écoles primaires

Deux projets d’écoles primaires francophones pourraient voir le jour dans les prochaines années dans Saint-Laurent. En 2022, l’administration DeSousa compte poursuivre ses démarches avec le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys afin de faire avancer ces dossiers.

L’une d’entre elles serait située au coin des rues Ernest-Anctil et des Pyrénées. Elle serait complémentaire à l’école Trésor-du-Boisé pour le secteur Bois-Franc.

«Le terrain est acheté et le centre de services scolaires est en train de faire les plans, précise M. DeSousa. La Ville les accompagne pour s’assurer que cette école puisse voir le jour.»

L’autre serait située dans le quartier Chameran-Lebeau, à l’intersection des boulevards Jules-Poitras et Henri-Bourassa. Une entente a été conclue avec le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour l’aménagement conjoint du terrain, ce qui permettra aux résidents d’utiliser certaines installations en dehors des heures de classe, comme des locaux pour un centre communautaire ainsi qu’un terrain de soccer.

«C’est un projet qui dépasse le volet éducatif et qui répond à un véritable besoin dans le secteur Chameran», souligne M. De Sousa.

Autres projets

Dans un avenir plus rapproché, les travaux de l’aréna Raymond-Bourque devraient se terminer en mars pour une ouverture au mois d’avril. «J’ai particulièrement hâte à l’installation de la statue de Ken Dryden», indique le maire.

Plusieurs autres projets indiqués au budget de fonctionnement de l’arrondissement sont également prévus en 2022. On planifie notamment la rénovation du centre préscolaire du Centre des loisirs, la restauration de la maison Robert-Bélanger, le réaménagement du centre d’exposition Lethbridge et la conversion des lampadaires sportifs et décoratifs dans les parcs à la technologie DEL.

Des parcs devraient également être réaménagés tout comme certains parcs canins.

Avec la collaboration de Mohammed Aziz Mestiri