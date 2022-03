Une oeuvre d’art public pour la maison Robert-Bélanger

Un concours a été lancé par la Ville de Montréal afin d’intégrer une œuvre d’art public au projet de réhabilitation de la maison Robert-Bélanger. Une dépense de 11 500$ a été autorisée pour son organisation.

L’œuvre sculpturale sera sélectionnée au mois d’août. Un budget de 42 500$ sera alloué à sa création. La soumission en question devra s’intégrer au site et à sa valeur historique.

La maison Robert-Bélanger est l’un des bâtiments les plus anciens de Saint-Laurent et l’un des derniers témoins de la vocation agricole qu’avait jadis cette partie de l’île de Montréal.

Son projet de réhabilitation doit se terminer en septembre 2022. Il aura coûté 5 M$. L’œuvre d’art sera quant à elle installée au printemps 2023.

Ce concours s’inscrit dans la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec. Celle-ci fait en sorte que 1% des coûts liés à un projet de construction doivent être alloués à la réalisation d’une œuvre d’art public spécialement conçue pour l’édifice.