Camionnette incendiée à Saint-Laurent: un suspect arrêté

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation d’un suspect en lien avec l’incendie d’une camionnette qui s’était déclaré dans la nuit du 2 au 3 mars. Ilyesse Gorfti, âgé de 27 ans, a été appréhendé le 10 mars dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Des perquisitions ont eu lieu dans son logement et son véhicule. Le suspect a comparu le 11 mars au palais de justice de Montréal et a fait face à des accusations d’incendie criminel, de possession de matières incendiaires et de possession de stupéfiants.

Vers 2h45, le 3 mars, un individu aurait déversé de l’essence sur une camionnette avant de lui mettre le feu sur la rue Valade, près de la rue Abbott, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Les pompiers et les policiers ont ensuite constaté la perte totale du véhicule à leur arrivée.

M. Gorfti demeure détenu en attente de son procès. L’enquête demeure ouverte afin de déterminer l’implication d’éventuels complices.

Le SPVM demande d’ailleurs l’aide du public et invite les personnes qui détiendraient des informations à ce sujet à contacter le 911, leur poste de quartier ou Info-Crime Montréal.