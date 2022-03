Dévoilement des finalistes de Cégep en spectacle pour Montréal

Lors de la finale régionale de Montréal, le groupe La Gabegie, du Cégep Marie-Victorin, et la danseuse Jane Millette, du Cégep de Saint-Laurent, ont été désignés par le jury pour participer à la finale nationale de Cégeps en spectacle.

Le groupe de chant, musique et création La Gabegie a impressionné les juges par son univers déjanté, sa créativité et son talent. De son côté, Jane Millette a été sélectionnée pour sa technique, la musicalité de son corps et la cohésion de son numéro de danse.

La finale de Cégeps en spectacle aura lieu le 30 avril à la salle Sylvain-Lelièvre du Collège de Maisonneuve. Elle sera également diffusée en direct sur la chaîne MAtv ainsi que sur sa page Facebook et sur celle du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec.