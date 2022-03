Reboisement à venir bientôt au parc Guillaume-Bruneau

La deuxième phase des travaux de réaménagement du parc Guillaume-Bruneau débutera sous peu. Un appel d’offres a été lancé à cet effet par l’Arrondissement de Saint-Laurent.

Les travaux consisteront principalement en la plantation d’arbres pour reboiser trois zones où des arbres morts avaient été abattus lors de la première phase des travaux.

Celle-ci a eu lieu entre septembre 2019 et juillet 2020. Elle portait notamment sur la réfection d’une cascade, la plantation de plantes aquatiques, la réinstallation de bancs et de corbeilles, l’installation de pavé alvéolé ainsi que l’enlèvement d’une zone de phragmites et de vivaces.

L’échéancier des travaux de la deuxième phase du réaménagement du parc Guillaume-Bruneau sera connu lorsque l’entrepreneur sera sélectionné à la suite de l’appel d’offres.