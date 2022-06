Nouvelle étape pour le pôle scolaire et communautaire Jules-Poitras

L’étape de planification du projet de pôle scolaire et communautaire Jules-Poitras dans le secteur Chameran a débuté. L’Arrondissement de Saint-Laurent a octroyé un contrat d’une valeur de 46 000 $ à l’entreprise Macogep pour des services d’estimation.

Cette firme assistera donc la Ville de Montréal en effectuant des estimations budgétaires en ce qui a trait au bâtiment communautaire du projet en fonction des besoins qui ont été déterminés dans ce quartier au cours des dernières années. Son mandat devrait être réalisé au cours du mois de juillet.

À terme, ce projet sera constitué d’une école, d’un bâtiment communautaire et d’espaces communs à l’angle des boulevards Jules-Poitras et Henri-Bourassa. L’objectif est d’ajouter une école dans ce secteur où demeurent de nombreuses familles et d’offrir des locaux aux organismes communautaires qui tiennent des activités dans le quartier.

Aucun échéancier n’a encore été dévoilé dans le cadre de ce projet. Le quartier Chameran compte plus de 15 000 Laurentiens.