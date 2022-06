Deux entreprises obtiennent la médaille de l’Assemblée nationale

Les entreprises NuChem Sciences et BioMérieux Canada ont obtenu la médaille de l’Assemblée nationale remise par la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy.

La première, NuChem Sciences, est située sur la rue Cohen et a été sélectionnée afin que soit reconnue son évolution depuis sa création il y a 10 ans.

Composée d’une équipe de scientifiques recrutés dans d’anciennes sociétés pharmaceutiques de Montréal ayant fermé, l’entreprise se spécialise dans la recherche et le développement de précision pour d’autres entreprises de ce même domaine.

«Ils sont passés de sept employés à une quinzaine et maintenant plus d’une centaine, explique Marwah Rizqy. C’est pour leur dire bravo pour leur résilience que je les ai choisis.»

La seconde entreprise sélectionnée, dont l’entrepôt et les bureaux sont sur le boulevard Henri-Bourassa, BioMérieux Canada, a quant à elle été récompensée pour sa contribution aux efforts de dépistage de la COVID-19 pendant la pandémie.

L’entreprise a déployé 170 systèmes de dépistage à travers le Canada, dont 38 au Québec, permettant de dépister 22 agents pathogènes, dont le coronavirus. Ces machines ont permis l’analyse de «centaines de milliers» de tests, principalement en région.

«Ils ont permis de réduire le temps d’attente afin d’obtenir un résultat de test, ce qui était primordial pendant la pandémie, indique Mme Rizqy. On est chanceux de les avoir à Saint-Laurent.»

Expertise

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, était également présent lors de la remise de la médaille à BioMérieux. Il souhaitait ainsi reconnaître l’apport de cette entreprise, mais également promouvoir ce domaine en tant qu’expertise au Québec.

«Avoir des entreprises comme celle-ci au Québec nous donne une importante visibilité, avance-t-il. Il faut trouver les créneaux où on a la chance de bien paraître à l’international, et clairement avec les sciences de la vie, on est là.»

De son côté, Marwah Rizqy souhaite que Saint-Laurent se positionne comme un endroit de choix pour ces entreprises à l’échelle du continent.

«Aujourd’hui, après la pandémie, tout le monde s’arrache les entreprises et leur fait des offres pour déménager, indique-t-elle. Moi je veux qu’elles restent ici, que Saint-Laurent demeure l’endroit de choix pour elles en Amérique du Nord et que ça nous permette d’arriver à une autonomie sanitaire au Québec.»

La médaille de l’Assemblée nationale du Québec est remise par les députés de l’Assemblée en tant que reconnaissance, à des personnes de leur choix et à titre de cadeau officiel.