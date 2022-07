La première édition du Festival Bon courage débute la semaine prochaine

Le centre communautaire Bon Courage de la place Benoît organise son premier festival nommé «festival Bon Courage». Plusieurs activités auront lieu entre le 26 et le 31 juillet.

L’objectif de ce festival est de promouvoir les contributions des communautés noires à la mission du centre, et d’inspirer les jeunes du quartier à travers des activités ludiques et créatives.

«On croit en nos jeunes et en leur potentiel, c’est ce qu’on veut leur démontrer, indique la directrice générale du centre, Kadiétou Savadogo. On veut aussi qu’ils s’amusent et qu’ils laissent libre cours à leur créativité.»

La place Benoît commencera à prendre des allures de fête dès le 25 juillet alors que la cérémonie d’ouverture aura lieu à 11h le lendemain.

Au fil des jours qui suivront, vernissage, défilé de mode, projection d’un documentaire, contes, spectacles de musique et séance de ballet sont au programme dans les locaux du centre à la place Benoît et sur l’avenue O’Brien.

Le festival culminera avec un spectacle de musique et une cérémonie d’hommage aux bâtisseurs du centre le 30 juillet au parc Poirier à 15h. La clôture de l’événement est prévue à 16h le lendemain.

L’horaire détaillé des activités est disponible sur la page Facebook du centre communautaire Bon courage de la Place-Benoît. Les organisateurs espèrent entamer une tradition avec cette première édition et répéter l’expérience chaque été.